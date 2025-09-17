Palace dijo que el Ministro de Bumn estará lleno de AD interino, la posibilidad del Vicepresidente

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi decir Ministro de bumning Será llenado por la oficina interina AD.

Esto fue transmitido después del despido Erick thohir Como el ministro de bumn y lo nombró como ministro de jóvenes y deportes (Menpora), Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Aun así, explicó Praseteto, el gobierno no había confirmado quién sería el ministro de SOE AD interino.

«El ministro definitivo de SOE no ha sido nombrado porque todavía estamos buscando una cifra con la transferencia de deberes al Sr. Erick Thohir al Ministerio de Jóvenes y Deportes», dijo Praseteto a los periodistas del Palacio Estatal, Central Yakarta.

«Todavía no, no he firmado el AD Interimn», continuó.

Según Praseteto, la figura que tiene la oportunidad de convertirse en ministro de SOE AD Interim es uno de los tres vicepresidentes de Bumn, a saber, Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Maruf y Dony Oskaria.

«(Ministro de SOE AD Interim) posiblemente del Viceministro (Bumn)», dijo Praseteto.

Por un lado, Praseteto declaró que el gobierno abrió la oportunidad de derretir el Ministerio de SOES a la Agencia de Gestión de Inversiones de PT Daya Anagata Nusantara (BPI y Antara). Recordando, y entre ser llamado el entorno de bumn.

Prasetyo dijo, si es necesario, el Ministerio de SOES se fusionará en y entre.

«Y entre el proceso de reparación de la gestión y las operaciones en nuestras empresas estatales. Ahora, si más tarde, el viaje necesitamos hacer cambios en el ministerio, ya veremos», dijo.