Palace dijo que de 8,583 cocinas Mbg, solo 34 tenían certificados higiénicos

Yakarta, Viva – El jefe de personal presidencial (KSP) M Qodari reveló datos del Ministerio de Salud de Indonesia (Kemenkes) relacionados con la certificación de valía y saneamiento (SLHS) e implementación COMPENSACIÓN seguridad alimento Unidad de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg).

Qodari explicó en base a datos del Ministerio de Salud al 22 de septiembre de 2025, de 8,583 SPPG, solo 34 tenían certificación higiénica.

«Según los datos del Ministerio de Salud, desde 8,583 SPPG al 22 de septiembre hay 34 SPPG que ya tienen SLHS. 8.549 SPPG existentes aún no tiene SLHS», dijo Qodari el jueves 25 de septiembre de 2025.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

Qodari explicó que varios SPPG aún no habían implementado el SOP de seguridad alimentaria para el programa Mbg. Dijo que, del 1.379 sppg, solo 413 tenían el SOP, incluso solo 312 estaban ejecutando SOP.

«Los registros del Ministerio de Salud en septiembre de 2025 que en 1.379 sppg había 413 que tenían SOPS de seguridad alimentaria y 312 sppg que llevaron a cabo SOP», concluyó.

Por otro lado, Qodari enfatizó que el programa MBG debe ejecutarse con el apoyo de varios ministerios/instituciones. Además, cada SPPG también debe tener y ejecutar SOP de seguridad alimentaria para mitigar el envenenamiento en MBG.

«Desde aquí ya es visible, si quieres superar este problema, entonces el SOP debe estar allí, la seguridad de la seguridad alimentaria debe estar allí y correr», dijo.

Él nuevamente explicó que la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) ha coordinado con la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) relacionada con las regulaciones de requisitos previos que SPPG debe ser cumplido. Sin embargo, según él, el sistema de supervisión y cumplimiento sigue siendo un gran desafío.

«Los resultados de la coordinación y la verificación que BGOM han emitido el Diputado 3 KSP de que en términos de regulaciones y reglas ha sido asistido por BGOM. El PR es la supervisión de activación y cumplimiento», dijo.

Qodari luego reveló datos de BPOM que decían que los incidentes de envenenamiento ocurrieron en SPPG que solo operaban menos de 1 mes. Estos datos se basan en el período de agosto-septiembre de 2025.

«Los datos de BPOM muestran que 9 de los 10 informes de SPPG de que el incidente de intoxicación alimentaria en el período de agosto-septiembre de 2025 es que SPPG está operando menos de 1 mes.