Palace dice que se está redactando un reglamento presidencial sobre mototaxis en línea

Jacarta – El Ministro de Estado y Secretario (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, está redactando actualmente un Reglamento Presidencial (Decreto Presidencial) relacionado con mototaxis en línea (mototaxi). Este reglamento se aplicará posteriormente a las tarifas hasta protección conductor mototaxi en línea.

«Sí, especialmente protección para los amigos ojol, sí», dijo Prasetyo en el complejo. Palacio Presidencia de Yakarta, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Prasetyo Hadi enfatizó que el Palacio también se está comunicando con empresas aplicadoras y conductores en línea.

«Sí, por eso es del borrador. Luego lo estudiamos. Luego hay cosas que aún deben comunicarse a todas las partes. Estamos buscando la mejor solución», dijo.

Prasetyo dijo que el Decreto Presidencial ya tenía puntos en común. Entonces, solo quedan algunas partes más por completar. Dijo que el Decreto Presidencial podría completarse en 2025.

«Todavía hay algunas cosas para las que tenemos que encontrar un terreno común. Pero en general, casi todo está ahí», afirmó.

Para obtener información, anteriormente, el presidente Prabowo Subianto en la sesión plenaria del gabinete que se celebró el lunes 20 de octubre de 2025, coincidiendo con el primer año de gobierno, dijo que el gobierno continúa negociando con las empresas que prestan servicios de mototaxis para brindar el mejor servicio a los socios conductores.

«Queremos que se garanticen las oportunidades laborales para estos mototaxistas y mototaxistas. Si no me equivoco, hay 4 millones de mototaxistas en las dos grandes empresas y alrededor de 2 millones de empresarios que utilizan el ojol como medio de compra y venta para las mipymes», dijo el presidente Prabowo.

El Jefe de Estado también afirmó que la atención del Gobierno a los socios mototaxistas se manifiesta también mediante la concesión de primas de vacaciones.

«Por primera vez en la historia, los mototaxis en línea reciben bonos de vacaciones, por primera vez», dijo Prabowo.