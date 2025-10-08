Palace dice que Prabowo ha adquirido 9 miembros de la reforma policial, solo para anunciarla

Jacarta – El Ministro de Estado (MenseNeg) Praseteto Hadi dijo que 9 nombres se convertirían en miembros del comité Reforma La fuerza policial se ha completado. La alineación se anunciará lo antes posible.

«Está (completado). Solo esperando que se anuncie. Hay aproximadamente nueve miembros», dijo Praseteto en el Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Reveló que los 9 miembros del comité consistían en muchos antecedentes profesionales. Ellos, dijo Praseteto, se consideraba que tenían habilidades en el campo ley y la policía.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visitó la sede de Kwitang Brimob Foto : División de Relaciones Públicas de Antara/Ho-Polri.

«Sí, hay varias cosas, pero lo seguro es que los personajes lo tienen competencia En el campo legal y las cifras que tienen experiencia y competencia en el campo de la policía «, dijo.

Para información, el ministro coordinador de derecho, los derechos humanos, la inmigración y las correcciones (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra Transmitió el Comité de Reforma Policía nacional que fue formado por el presidente Prabowo Subianto para anunciarse a más tardar a mediados de octubre de 2025.

«Creo que tal vez a mediados de octubre la Comisión (Comité, ed.) Para la reforma policial se anunciará», dijo Yusril mientras mencionó que la finalización del comité de reforma policial estaba esperando que el presidente regresara de un viaje extranjero, durante una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes.

Dijo que se habían propuesto varios nombres para llenar el comité, como el ex Presidente del Tribunal Constitucional Jimly Asshiddiqie y el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad Mahfud MD.

Yusril también indicó que participaría en el comité. «El presidente me dijo:» Inmediatamente formaremos una Comisión o Comité de Reforma de la Policía para que podamos llevar a cabo reformas lo más rápido posible «. … Él (presidente) dijo ‘Prof. «Estaremos allí más tarde y también se invitará a los expertos en el campo de la ley constitucional», dijo.

General de la policía de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo

El ministro coordinado, Yusril, dio la bienvenida al discurso sobre la reforma policial. En este caso, destacó la ley de la policía nacional que no ha sido revisada durante mucho tiempo y el desempeño de la policía que ha recibido críticas del público.