Palace desmonta el plan de Prabowo después de que el Parlamento pagó la factura del Hajj

Yakarta, Viva – Se dice que el presidente Prabowo Subianto emite pronto una regulación presidencial (Perpresas) Nuevo con respecto a la Agencia de Organización (BP) Haji Si más tarde Factura Con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, se aprueba y se transmite por ley.

«Ciertamente», dijo un portavoz del presidente de la República de Indonesia, Prestyo Hadi fue citado el domingo 24 de agosto de 2025.

También espera que más tarde se apruebe el proyecto de ley Hajj, la implementación de la peregrinación será mejor en el futuro.

«La esperanza es clara solo una, la implementación de la peregrinación es aún mejor», dijo.

Pras, a partir de su saludo popular, no explicó más sobre los detalles del proyecto de ley del Hajj. Solo respondió brevemente.

«Se está madurando en el DPR», dijo.

La Comisión VIII del Parlamento Indonesio durante los últimos días, incluido este fin de semana, acelerando la discusión del proyecto de ley Hajj para que se espera que el proyecto de ley pueda ser aprobado y aprobado en la sesión plenaria en el complejo MPR, DPR, DPD RI, Yakarta, martes 26 de agosto, 2025.

Por lo tanto, la Comisión de la Cámara de Representantes VIII celebró varias reuniones, incluso junto con el DPD RI en Yakarta, el sábado 23 de agosto de 2025, para escuchar consideraciones relacionadas con el proyecto de ley sobre la implementación de Hajj y Umrah. La reunión, que está abierta al público, dura aproximadamente 20 minutos. Después de eso, la Comisión VIII de la Cámara de Representantes nuevamente celebró una reunión cerrada con el Comité de Trabajo (PANJA) del Gobierno para discutir la lista de problemas (DIM) del proyecto de ley Hajj y Umrah. Discusión Dim entre DPR y el gobierno dura hasta el día de hoy.

En las reuniones que han tenido el Parlamento Indonesio junto con el DPD y el Gobierno, varios puntos importantes del proyecto de ley sobre la implementación de Hajj y Umrah, incluyen cambios en la nomenclatura de la Agencia de Organización de Hajj (BP) para convertirse en un ministerio y el cambio en la mención del jefe de BP HJJ para convertirse en ministros.

Otros puntos, las reuniones también discuten las reglas que permiten a los peregrinos no tener que ser musulmanes. La disposición se dirige a los oficiales de embarque en regiones de Indonesia, donde la mayoría de los ciudadanos no son musulmanes. La disposición no se aplica al Comité Organizador de Hajj (PPIH) en Arabia Saudita.

Luego, otros puntos importantes, el ministro determinó la cuota del distrito/nivel de la ciudad. La regla anterior dijo que la cuota a nivel de distrito/ciudad fue determinada por el gobernador. (Hormiga)