Palace condena la intimidación y el terror contra los creadores de contenidos

Jacarta – El gobierno enfatiza su rechazo a todas las formas intimidaciónamenazas y terrorismo contra ciudadanos, incluido contenido del creador así como influencers que transmiten críticas en espacios públicos.

Cabeza Agencia de Comunicaciones del Gobierno Rhode Island Angga Raka Prabowo afirma que la libertad de expresión es un derecho constitucional garantizado por el Estado y no debe ser silenciada mediante el terror o la violencia.

«El gobierno rechaza y condena firmemente toda forma de intimidación, amenaza o terror contra los ciudadanos, incluidos los creadores de contenidos, los activistas o cualquier persona que transmita críticas», dijo Angga en una declaración confirmada en Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Subrayó que la libertad de opinión está protegida por la Constitución de 1945, en particular el artículo 28E, apartado 3, que garantiza el derecho de todo ciudadano a expresar opiniones de forma oral y escrita. «La libertad de opinión es un derecho constitucional y está protegida por la ley», afirmó Angga.

Esta declaración se hizo tras una serie de actos de terror e intimidación experimentados por varios influencers y creadores de contenidos, entre ellos Ramon Dony Adam o DJ Donny, Sherly Annavitay Chiki Fawzi, después de que criticaran la gestión de los desastres en Aceh y Sumatra.

DJ Donny denunció que hubo un terror en su residencia protagonizado por un desconocido. Dijo que esta acción se producía dos veces por semana.

«Primero, el lunes (29/12), mi casa recibió un cadáver de pollo. Luego, el miércoles (31/12) temprano en la mañana alrededor de las 03.00 WIB, CCTV registró a alguien lanzando un molotov a mi casa», dijo Donny cuando se reunió en Polda Metro Jaya.

Según Donny, esta acción no sólo lo perjudicó personalmente, sino que también amenazó la seguridad de su familia y el medio ambiente. Además, admitió que a menudo recibía amenazas y terror a través de llamadas telefónicas y mensajes en las redes sociales.

Mientras tanto, la influencer Sherly Annavita denunció que un desconocido garabateó su auto particular. Mientras tanto, Chiki Fawzi admitió que recibió amenazas digitales luego de transmitir críticas similares.

El gobierno enfatiza que no tolerará todas las formas de violencia e intimidación contra los ciudadanos y pide a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tomen medidas firmes contra los perpetradores del terrorismo para mantener el espacio democrático y la libertad de expresión en Indonesia. (hormiga)