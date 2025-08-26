Palace asegura que la bandeja de MBG no contenga aceite de cerdo: se puede probar BPOM

Yakarta, Viva – Oficina de comunicación presidencial/PCO) Abra la voz sobre el supuesto contenido de las noticias oct en un programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) Producción china.

Jefe de PCO, Hasan Nasbi Asegúrese de usarlo en el programa MBG que no contenga aceite de cerdo.

«Hasta ahora no lo hemos encontrado. Si realmente hay una preocupación al respecto, solo lo probamos. Puede ser probado en Bpom«Hasan Nasbi dijo en Yakarta, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.



Jefe de PCO, Hasan Nasbi (izquierda)

Hasan enfatizó que el gobierno estaba listo para realizar pruebas para garantizar que todas las bandejas de MBG no contengan aceite de cerdo. Las pruebas pueden ser realizadas por la Agencia de Supervisión de Drogas y Alimentos (BPOM) y Laboratorios independientes para garantizar que OMPRENG MBG esté libre de aceite de cerdo.

«Podemos probar cómo es que he conocido a la cabeza de BPOM.

Anteriormente, circulaba en los informes de las redes sociales del Indonesia Business Post que realizaba una investigación en la región de Chaoshan, la parte oriental de la provincia de Guangdong, China, que supuestamente era un importador de Ompreng para el programa MBG en Indonesia.

En el informe, el equipo de Indonesian Business Post informó el descubrimiento de 30-40 fábricas que produjeron alimentos Ompreng para el mercado global, incluido uno de ellos supuestamente para el programa MBG en Indonesia.

El informe reclama el descubrimiento de la supuesta práctica de falsificar la etiqueta «hecha en Indonesia» y el logotipo de SNI en Ompreng, que en realidad se produce en China, el uso de 201 Ompreng, que se cree que contiene alto manganeso (metal blanco grisáceo) y no es adecuado para alimentos ácidos.

Además, se produjo una indicación del uso de aceite de cerdo o manteca en el ompreng.

Sin embargo, anteriormente la Agencia Nacional de Estandarización (BSN) declaró que había establecido el Estándar Nacional Indonesio (SNI) 9369: 2025 sobre la bandeja de alimentos (bandeja de alimentos) de Baja Rust Resistant para alimentos para apoyar el programa MBG.

«Establecimos este estándar el 18 de junio de 2025 a través del decreto del Jefe de BSN número 182/KEP/BSN/6/2025. Este es un nuevo estándar de su propio desarrollo compilado por el Comité Técnico 77-02, los productos metálicos aguas abajo», dijo Diputy para el desarrollo estándar BSN Hendro Kusumo.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Temporario, Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Realización de controles en profundidad relacionados con presuntos Ompreng o una bandeja de alimentos nutricionales libres (MBG) de Chaoshan, China, que contiene ingredientes peligrosos, incluido uno de ellos aceite de cerdo.

«Estar revisando y reconcurriendo (re -examinado)», dijo el jefe de BGN Dadan Hindayana cuando se confirma por mensaje de texto en Yakarta el martes.

Dadan también declaró que su partido nunca había adquirido Ompreng para el programa MBG. «BGN nunca lo ha sostenido», dijo.