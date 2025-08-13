Palace abre 8 acceso a las puertas de invitados en la conmemoración del octavo aniversario de la República de Indonesia, ¡aquí están los detalles!

Yakarta, Viva – El Secretario de Estado (Secretaría de Estado) proporciona 8 puertas de acceso para invitados invitación o público ¿Quién asistirá a la 80ª Ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia en Palacio Presidencial, Yakarta.

«Tal vez hay 8 entradas», dijo el ministro de Estado de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi a los periodistas en el Palacio Merdeka, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Praseteto explicó que una de las puertas de acceso estaba en el lado derecho e izquierdo del Monumento Nacional (Monas). Luego, los invitados pueden ingresar a través de la entrada principal.



Paskibraka tiene Dirty Gladi antes del 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka

«Sí, todo desde el palacio, con vistas a Monas, a la izquierda derecha, esto está tratando de abrir todo el acceso bueno para los de la puerta de invitación correcta, para las de la puerta de la invitación a la izquierda. Luego, los invitados en la primera puerta principal hay varias puertas que pueden ingresar desde el área trasera del palacio del estado. Todos intentamos simular», dijo.

Por otro lado, el Palacio del Estado ha dividido el área para 8,000 invitados. Más tarde, cada área se pretenderá de acuerdo con la categoría de invitación, desde personas comunes hasta cifras.

«Lo compartimos, estamos divididos en las áreas. Luego también hemos dividido los planes en la invitación.

Además, espera que todas las partes puedan asistir a la ceremonia de manera ordenada y leer pautas.

«Lo que esperamos es que todos los ordenados, lean, sigan las pautas. Dios desee, será suave y se detendrá de la mañana para acercarse, el comienzo de la procesión de los segundos de la proclamación también es bastante largo», explicó.

Se sabe que el Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, confirmó que un total de 16 mil invitados asistirán al 80 aniversario de la Independencia de la República Indonesia En el Palacio Merdeka, Yakarta el 17 de agosto. Se planea que en cada sesión, por la mañana y la noche, a cada uno asistirá 8,000 invitaciones.

«En esta ocasión, también somos tan personales y representan al comité que se disculpa si de hecho debido a lugares limitados, muchas personas están realmente entusiasmadas por querer estar presentes. Pero nuevamente debido a lugares limitados, no pueden ser acomodadas», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025.

Con respecto a la ropa mientras asistía a una serie de eventos en el Palacio, explicó que se esperaba que los invitados oficiales invitados usaran ropa tradicional como el año anterior. En cuanto al regalo público en general, el palacio no requiere que la comunidad use cierta ropa.

«Lo importante es el entusiasmo. Los matices si realmente en casa tienen ropa roja, hay una sensación roja y blanca, por favor úsalo, gracias a Dios», dijo.

En el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio, Prasetyo reveló que varios artistas de elementos de la sociedad, agencias, al grupo de artes participaron. Según el Ministro de PRAS, aportes e ideas para animar el evento en el Palacio, no unos pocos y continúan surgiendo.