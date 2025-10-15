Pakistán y el FMI llegan a un acuerdo a nivel de personal para un préstamo de 1.200 millones de dólares







Pakistán y el FMI alcanzaron el miércoles un acuerdo a nivel de personal (SLA) sobre los programas de préstamos del país, allanando el camino para que Islamabad acceda a 1.200 millones de dólares, pendiente de la aprobación de la junta de prestamistas globales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Washington, proporcionará a Pakistán mil millones de dólares en el marco de su Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y 200 millones de dólares en el marco de su Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) después de la aprobación de la junta del fondo.

La semana pasada, una misión del FMI encabezada por Iva Petrova concluyó conversaciones con las autoridades paquistaníes sobre la segunda revisión del SAF acordada en 2024 y la primera revisión del préstamo climático de RSF acordada este año, pero abandonó Pakistán sin firmar un acuerdo a nivel de personal.

En un comunicado emitido a primera hora del miércoles, Petrova afirmó que el acuerdo a nivel de personal seguía sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

«Con el apoyo del FEP, el programa económico de Pakistán está afianzando la estabilidad macroeconómica y reconstruyendo la confianza del mercado», afirmó.

«La recuperación sigue su curso: la cuenta corriente del año fiscal 25 registró un superávit, el primero en 14 años, el saldo primario fiscal superó el objetivo del programa, la inflación permaneció contenida, los amortiguadores externos se fortalecieron y las condiciones financieras mejoraron a medida que los diferenciales soberanos se redujeron significativamente», dijo.

Sin embargo, añadió, las recientes inundaciones habían afectado las perspectivas del país, particularmente del sector agrícola, reduciendo el producto interno bruto (PIB) proyectado para el año fiscal 26 a alrededor del 3,25-3,5 por ciento.

El funcionario del FMI también destacó el progreso en las prioridades políticas de Pakistán, diciendo: «Las autoridades reafirmaron su compromiso con los programas apoyados por el SAF y el RSF, y con el mantenimiento de políticas sólidas y prudentes. políticas macroeconómicas al mismo tiempo que se avanzan las reformas estructurales en curso».

Dijo que las autoridades seguían comprometidas a alcanzar el superávit primario presupuestario del año fiscal 26 del 1,6 por ciento del PIB, ancladas en esfuerzos sostenidos para movilizar ingresos a través de políticas tributarias y medidas de cumplimiento, y «están listas para tomar las acciones necesarias en caso de que los déficits de ingresos pongan en riesgo los objetivos del programa».

«Al mismo tiempo, las autoridades están evaluando los daños de las inundaciones y están proporcionando ayuda urgente en las provincias afectadas mediante reasignaciones en los presupuestos provinciales y federales», dijo Petrova.

También dijo que se estaban realizando esfuerzos para mejorar la movilización de ingresos, ampliar el reparto de la carga entre los gobiernos federal y provinciales y fortalecer gestión financiera pública.

El funcionario del FMI señaló que el Banco Estatal de Pakistán (SBP) estaba comprometido con una postura de política monetaria prudente para garantizar que la inflación se mantenga duraderamente dentro de su rango objetivo del cinco al siete por ciento.

Sobre la cuestión de la deuda circular con el sector eléctrico, dijo que Pakistán seguía comprometido a evitar su acumulación mediante ajustes tarifarios oportunos que garantizaran la recuperación de costos y el mantenimiento de una estructura tarifaria progresiva.

Petrova añadió que las recientes inundaciones y las de 2022 habían puesto de relieve la necesidad de construir la infraestructura de Pakistán. resiliencia climática.

