Pakistán SC otorga fianza a Imran Khan en mayo de 2023 casos de violencia







La Corte Suprema de Pakistán otorgó el jueves la fianza al ex primer ministro encarcelado Imran Khan En ocho casos relacionados con la violencia del 9 de mayo.

Los partidarios de Khan recurrieron al vandalismo y la violencia el 9 de mayo de 2023, después de que fue detenido por las autoridades policiales en Islamabad. Se lanzaron varios casos contra Khan y líderes de su partido Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI) por su presunto papel.

El PTI de Khan elogió el fallo, pero no sería liberado debido a su condena en el Caso de confianza al-Qadir. Khan, de 72 años, había presentado una petición de fianza en un tribunal antiterrorista de Lahore en los casos relacionados con los disturbios.

