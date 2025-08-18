Pakistán reclamos 657 vidas, 929 heridos desde el 26 de junio







Al menos 657 personas, incluidos 392 hombres, han muerto debido a incidentes relacionados con la lluvia en Pakistán desde el 26 de junio, mientras que otros 929 han resultado heridos, según Pakistán Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), Ary News informó el lunes. Del total de muertes, 171 eran niños y 94 eran mujeres. Entre los heridos, 437 estaban hombres, 256 niños y 236 mujeres.

La NDMA dijo que las víctimas fueron causadas por lluvias torrenciales del monzón, inundaciones repentinas y peligros relacionados, y agregó que estaba coordinando con las autoridades provinciales para intensificar las operaciones de alivio y rescate en las áreas de peor éxito. La provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) ha sufrido las pérdidas más pesadas, con 390 muertes, incluidos 288 hombres, 59 niños y 43 mujeres. KP también informó 245 heridos (161 hombres, 45 niños y 39 mujeres), según Ary News.

El Punjab de Pakistán ha registrado 164 muertes desde el 26 de junio, con niños que forman la mayor parte de las víctimas. Las muertes incluyen 70 niños, 63 hombres y 31 mujeres. La provincia también reportó 582 heridos (225 hombres, 182 mujeres y 175 niños). En Gilgit-Baltistán ocupado por Pakistán (POGB), al menos 32 personas murieron, incluidos 18 hombres, seis mujeres y ocho niños, mientras que otros 31 resultaron heridos (27 hombres, 3 niños y una mujer).

Sindh reportó 28 muertes, incluidos 14 niños, 10 hombres y cuatro mujeres. Cuarenta personas resultaron heridas, entre ellos 27 niños, siete hombres y seis mujeres. La provincia de Baluchistán confirmó 20 muertes: 11 niños, cinco hombres y cuatro mujeres, y cuatro heridas (dos hombres, una mujer y un hijo), según Ary News.

Ocupado por Pakistán Jammu y Cachemira La región reportó 15 muertes, divididas uniformemente entre cinco hombres, cinco mujeres y cinco hijos. Pojk también registró 24 lesiones (15 hombres, seis mujeres y tres niños), según lo informado por Ary News. El territorio de la capital de Islamabad (TIC), la capital federal, informó ocho muertes: cuatro hijos, tres hombres y una mujer, junto con tres heridas (dos hijos y una mujer).

