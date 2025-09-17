Pakistán puso de rodillas; World vio el terrorista llorando: PM Modi en MP







Primer Ministro (primer ministro) Narendra Modi dijo el miércoles que los soldados indios trajeron Pakistán a sus rodillas «en el abrir y cerrar de ojos» durante la Operación Sindoor.

Se dirigía a una reunión después de colocar la piedra de cimientos para el parque de la región y ropa de pradhan Mega Mega Integrated Region (PM Mitra) en el distrito de Dhar. En la ocasión, el primer ministro Modi también lanzó las campañas ‘Swasth Nari Sashakt Parivar’ y las octavo ‘Rashtriya Poshan Maah’, destinadas a mejorar la salud de las mujeres y promover la nutrición, informó la agencia de noticias PTI.

«Nuestros valientes soldados pusieron a Pakistán de rodillas en un abrir y cerrar de ojos», Modi dijo, y agregó: «Justo ayer, el país y el mundo vieron a un terrorista paquistaní llorando y relatando su difícil situación».

El primer ministro parecía referirse a un video viral en el que se escucha a un comandante de Jaish-e-Mohammed (JEM) explicando cómo las fuerzas indias entraron en su escondite y los atacaron. Meses después de que India destruyó varios establecimientos terroristas en Pakistán y Cachemira ocupada por Pakistán (POK) bajo la Operación Sindoor, el comandante de JEM admitió que la familia de Masood Azhar, el jefe del grupo terrorista, fue «desgarrado» en ataques en Bahawalpur.

«Este es el Nueva Indiaque no teme ninguna amenaza nuclear. Entra en la casa y las huelgas del enemigo «, dijo Modi, y agregó:» Los terroristas de Pakistán profanaron el bermellón de nuestras hermanas e hijas. Llevamos a cabo la Operación Sindoor y demolimos las almohadillas de lanzamiento del terror «.

Haciendo un fuerte lanzamiento para los productos de Swadesh, Modi dijo: «Esta es la temporada de festivales, y debemos recordar el mantra de Swadeshi e incorporarlo a nuestras vidas».

«Tengo una humilde solicitud a mis 140 crore compatriotas: lo que sea que compre, debe hacerse en nuestro país y debe soportar el sudor de algún indio. Debería llevar la fragancia de la tierra de mi India», dijo. «Las tiendas que venden los productos ‘Hechos en India’ deben tener tablas que lean ‘Garv Se Kaho yeh Swadeshi Hai’.

Modi también apeló a las mujeres que participen activamente en la iniciativa Parivar Swasth Nari Sashakt.

«Hoy, he venido aquí para exigir algo de mis madres y hermanas. Todo lo que pido es que asista a estos campamentos sin dudarlo. Las pruebas y los medicamentos son gratuitos. El Tesoro estatal no es más importante que su salud», dijo.

La visita de PM Modi marcó su segundo viaje a Madhya Pradesh en su cumpleaños. El mismo día en 2022, había lanzado ocho guepardos de Namibia al Parque Nacional Kuno.

Refiriéndose a la historia, dijo Modi: «El 17 de septiembre de 1948, la nación fue testigo de la voluntad de hierro de Sardar Vallabhbhai Patel. El ejército indio liberó a Hyderabad de la opresión, salvaguardó los derechos de su gente, y restableció el orgullo de la India. Hemos comenzado a observar este día como Hyderabad Liberation Day. Hoy, una gran celebración está en Hyderabad a Hyderabad a la ocasión.

Haciendo hincapié en el enfoque de su gobierno en la salud de las mujeres, el primer ministro Modi dijo: «Nuestro gobierno está trabajando en modo misión para la nutrición de mujeres e hijas embarazadas. A partir de hoy, comenzamos el octavo mes nutricional nacional. En un Bharat desarrollado, debemos reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Con este objetivo, lanzamos el Pradhan Manttri matru vandana Yojana en 2017.»

También destacó el logro del gobierno en el alivio de la pobreza, diciendo: «En los últimos 11 años, 25 millones de personas en la India fueron retiradas de la pobreza».

En el programa en Dhar, Modi también aceptó saludos de la multitud en su 75 cumpleaños.

(Con entradas PTI)





