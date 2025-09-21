Pakistán PM Sharif para conocer al presidente de los Estados Unidos Trump con líderes musulmanes seleccionados







El primer ministro Shehbaz Sharif se reuniría Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Junto con un grupo selecto de líderes musulmanes al margen de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, se anunció el domingo.

El Primer Ministro realizará una visita a los Estados Unidos del 22 al 26 de septiembre con una delegación para asistir a la 80ª sesión de la UNGA en Nueva York. Estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, otros ministros y altos funcionarios.

«El Primer Ministro también participará en una reunión de líderes islámicos seleccionados con el presidente de los Estados Unidos para intercambiar opiniones sobre temas relacionados con la paz y la seguridad regionales e internacionales», dijo la Oficina de Relaciones Exteriores (FO) en un comunicado aquí.

En su discurso a la Asamblea General, el primer ministro Sharif instará a la comunidad internacional a resolver los problemas «prolongados», dijo el FO.

Sharif llamará, en particular, llamar la atención de la comunidad internacional hacia la grave crisis en Gaza, y pedirá una acción decisiva para poner fin al sufrimiento de los palestinos.

El también destacará PakistánLa perspectiva de la situación de seguridad regional, así como otros temas de preocupación internacional, incluido el cambio climático, el terrorismo, la islamofobia y el desarrollo sostenible.

El Primer Ministro asistirá a varios eventos de alto nivel al margen de la sesión de la UNGA, incluidas las reuniones importantes del Consejo de Seguridad de la ONU, la reunión de alto nivel de la Iniciativa de Desarrollo Global (GDI) y un evento especial de alto nivel sobre acción climática, entre otros.

Tendrá reuniones bilaterales al margen con varios líderes mundiales y altos funcionarios de la ONU para el intercambio de opiniones sobre temas de interés mutuo.

También subrayará la resolución de Pakistán de trabajar con todos los Estados miembros de la ONU para defender la Carta de la ONU, evitar conflictos, fomentar la paz y promover la prosperidad global en el papel actual de Pakistán como miembro del Consejo de Seguridad.

«La participación del primer ministro en esta mayor reunión anual de líderes globales mostrará el fuerte compromiso de Pakistán con el multilateralismo y el Naciones Unidas y para resaltar la larga contribución de Pakistán hacia los objetivos compartidos de la paz y el desarrollo «, agregó el FO.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente