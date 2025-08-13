Pakistán PM promete no dejar que se tome ‘una caída’ en medio de la suspensión IWT de la India







Pakistán El primer ministro Shehbaz Sharif afirmó el martes que cualquier intento de detener el flujo de agua en Pakistán está violando el Tratado de las Aguas del Indo, y se encontraría con una «respuesta decisiva». Dirigirse a un evento en Islamabad, dijo: «Enemigo [India] No puedo arrebatar incluso una sola gota de agua de Pakistán «.

Él dijo: «Amenazaste con detener nuestra agua. Si intentas tal movimiento, Pakistán te enseñará una lección que nunca olvidarás». El primer ministro Shehbaz enfatizó que el agua era un salvavidas para Pakistán, y no se haría ningún compromiso sobre los derechos del país bajo acuerdos internacionales, según Geo News.

Después del ataque terrorista de Pahalgam en abril, que mató a 26 personas, India, en ejercicio de sus derechos como una nación soberana bajo el derecho internacional, colocó el Tratado de aguas del Indo (IWT) en abilecimiento hasta que Pakistán sea de manera creíble e irrevocable su apoyo al terrorismo transfronterizo. El Tratado de las Aguas del Indo se firmó en 1960, luego de nueve años de negociaciones entre India y Pakistán, con la ayuda del Banco Mundial, que también es firmante.

El ex presidente del Banco Mundial, Eugene Black, inició las conversaciones. Reconocido como uno de los tratados internacionales más exitosos, ha soportado tensiones frecuentes, incluido el conflicto, y ha proporcionado un marco para el desarrollo de riego y energía hidroeléctrica durante más de medio siglo. El ex presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, lo describió como «un punto brillante en una imagen mundial muy deprimente que vemos con tanta frecuencia».

El tratado asigna el Ríos occidentales (Indus, Jhelum, Chenab) A Pakistán y los ríos orientales (Ravi, Beas, Sutlej) a la India. Al mismo tiempo, el tratado permite a cada país ciertos usos de los ríos asignados al otro. El tratado le da a India el 20 por ciento del agua del sistema del río Indo y el resto del 80 por ciento a Pakistán. El IWT estaba a punto de la atención en el ataque de Pulwama en 2019. El tratado ha sido criticado por ser demasiado generoso para Pakistán, incluso cuando ha seguido promoviendo el terror en la India.

