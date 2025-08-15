Pakistán para desarrollar ‘Rocket Force’ equipado con tecnología avanzada







Pakistán ha anunciado la creación de una nueva fuerza, la fuerza de cohetes del ejército, equipado con tecnología avanzada y ha tenido la intención de servir como un «hito» para fortalecer sus capacidades de combate.

El primer ministro Shehbaz Sharif hizo el anuncio en un evento el miércoles por la noche para conmemorar el 79º Día de la Independencia y conmemorar la reciente confrontación militar de cuatro días con India.

«Es un hito clave en el avance de la capacidad de respuesta militar del país», dijo Sharif mientras anuncia la formación de la Comando de la fuerza de cohete del ejército. No proporcionó más detalles sobre la nueva fuerza.

