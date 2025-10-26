Pakistan International Airlines reanuda vuelos al Reino Unido después de una suspensión de cinco años







administrado por el estado Líneas aéreas internacionales de Pakistán (PIA) reanudó el sábado sus operaciones de vuelo al Reino Unido después de una suspensión de cinco años tras una prohibición impuesta por un escándalo de licencia de piloto falsa. El primer vuelo de Islamabad a Manchester desde julio de 2020 partió con 284 pasajeros a bordo en presencia del ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido prohibieron los vuelos de PIA en 2020, después de que un trágico accidente aéreo en Karachi dejara alrededor de 100 pasajeros muertos y se revelara que muchos pilotos paquistaníes tenían licencias falsas.

Si bien EASA levantó la prohibición en noviembre del año pasado, el Reino Unido eliminó a Pakistán de su Lista de Seguridad Aérea en julio de este año, lo que permitió a las aerolíneas paquistaníes postularse para operar vuelos en Gran Bretaña. PIA dijo que inicialmente operaría dos vuelos semanales entre Islamabad y Manchester, los martes y sábados, con planes de expandir gradualmente sus operaciones a Londres y Birmingham.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente