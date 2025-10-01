Pakistán intensifica la represión militar en Zehri, los agricultores enfrentan pérdidas financieras







El intenso militar Las operaciones continúan sacudiendo a Zehri en el distrito de Khuzdar, con informes de huelgas de drones y bombardeos implacables que causan víctimas.

La represión, ahora en su cuarto día, ha sumido el Tehsil en una crisis humanitaria a medida que los apagones de comunicación y los bloqueos de carreteras impiden la verificación independiente de la situación.

La escasez de combustible y alimentos se vuelve severo, con suministros de gasolina casi agotados después de tres días de bloqueo total, según lo informado por el Baluchistán Post.

Según el Baluchistan Post, en Kochav, bombardeo continuo por pakistaní Las fuerzas han destruido campos de algodón, lo que inflige grandes pérdidas financieras a los agricultores locales.

En Chashma, el fuego de artillería y mortero ha provocado un miedo generalizado, aunque las víctimas aún no se han confirmado allí.

Las aldeas cercanas, incluidas Dandar y Morenki, también se han enfrentado a un fuerte bombardeo. Según los informes, los edificios residenciales han sufrido daños, mientras que autoridades se dice que están inspeccionando el área.

Sin embargo, debido al cierre continuo de Internet en Zehri, la información confiable sigue siendo extremadamente limitada.

La operación se dirige contra grupos de Baloch Pro-Independence como el Ejército de Liberación de Baloch (BLA) y el Frente de Liberación de Baluchistán (BLF).

Estos organizaciones había establecido el control sobre Zehri en agosto, consolidando su control sobre la región.

El ejército paquistaní, respaldado por drones aéreos, vehículos blindados y artillería pesada, ha lanzado su última ofensiva para retomar el Tehsil de los grupos armados.

Con las líneas de comunicación cortadas y el acceso humanitario bloqueado, el alcance real de las bajas civiles y el daño a la propiedad sigue siendo desconocido. Los informes de suministros cada vez mayores y el creciente miedo indican que la población está llevando la peor parte del conflictoSegún lo citado por el Baluchistán Post.

La situación en Zehri destaca los disturbios más amplios en Baluchistán, donde los grupos de resistencia locales y las fuerzas paquistaníes han sido bloqueadas en un ciclo de confrontación. A medida que continúa el apagón, las voces de la gente permanecen en gran medida desconocidas, dejando su destino incierto a la sombra de la acción militar en curso, según lo informado por el Baluchistan Post.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente