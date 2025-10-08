‘Pakistan Idol’ se globaliza con un acuerdo de streaming Begin, que incluye a India

La plataforma Begin, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se ha asegurado los derechos de transmisión en todo el mundo de “Ídolo de Pakistán”, expandiendo la serie de competencias musicales del sur de Asia más allá de su mercado local a territorios internacionales, incluida la India.

La adquisición representa un paso importante para Begin mientras continúa desarrollando su biblioteca de contenidos del sur de Asia para audiencias internacionales. La serie, producida bajo licencia de la franquicia global “Idol” de Fremantle, muestra talentos musicales emergentes de todo Pakistán.

El programa cuenta con un panel de jueces repleto de estrellas, incluido el actor Fawad Khanel cantante Zeb Bangash, el artista de seda de Rahat Faht Face Ali Khan y el músico de cuerdas Bill.

“Pakistan Idol” se transmite actualmente los sábados y domingos en siete canales de televisión paquistaníes: Geo TV, PTV, Green Entertainment TV, Express Entertainment, APlus Entertainment, Aur Life y Aan TV. Si bien la serie ha estado disponible para transmisión en Pakistán, el acuerdo de Begin marca su primera distribución digital global.

El programa se transmitirá en la aplicación Begin en EE. UU., Canadá, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los espectadores en el Reino Unido, Alemania, India, Australia, Sudáfrica y Nigeria pueden acceder a la serie directamente a través de start.watch.

«La distribución internacional de ‘Pakistan Idol’ demuestra hasta qué punto ha llegado el entretenimiento del sur de Asia para llegar a audiencias globales», dijo Zoya Merchant, directora de la productora MHL. «Estamos orgullosos de ver que un formato arraigado en la cultura y el talento local se vuelve accesible para los espectadores de todo el mundo. Esta colaboración con Begin representa un paso importante hacia la integración de la creatividad paquistaní en el ecosistema de entretenimiento más amplio».

Jonathan Mark, director ejecutivo cofundador de Begin, dijo que la adquisición se alinea con la estrategia de contenido de la plataforma. «En Begin, nuestro enfoque está en seleccionar contenido que conecte a las comunidades a través de experiencias culturales compartidas», dijo Mark. «‘Pakistan Idol’ encarna el tipo de narración y talento que trasciende la geografía. Hacerlo disponible en todo el mundo se alinea con nuestra visión de llevar voces auténticas del sur de Asia a un escenario verdaderamente global».