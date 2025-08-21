Pakistán: explosión en la unidad de almacenamiento de fuegos artificiales en Karachi; 25 heridos







Una poderosa explosión en una instalación de almacenamiento de fuegos artificiales en KarachiLa ciudad portuaria del sur de Pakistán, dejó al menos 25 personas heridas el jueves, varias de ellas críticamente, según las autoridades de la policía y el hospital.

Las imágenes de televisión mostraron humo grueso ondulando en el cielo desde el edificio donde se almacenaron los petardos. El vidrio roto de las ventanas de las tiendas cercanas cubrió la carretera mientras los residentes de pánico se apresuraban a salir de la escena, dijeron los testigos.

Los bomberos trabajaron para extinguir el incendio mientras las ambulancias transportaban a los heridos, incluidos los transeúntes, a varios hospitales, dijo el alto funcionario de la policía Asad Raza.

La explosión dañó varias tiendas y vehículos que pasaban por un área conocida como Jinnah Road.

La causa de la explosión no fue clara de inmediato.

Las explosiones en las instalaciones de fuegos artificiales son comunes en Pakistán.

En enero, seis personas fueron asesinadas en una explosión similar en un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en Mandi Bahauddin, una ciudad en la provincia oriental de Punjab

