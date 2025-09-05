





Un tribunal antiterrorista (ATC) en Lahore el jueves otorgó fianza a Pakistán El sobrino del fundador de Tehreek-e-Insaf (PTI) Imran Khan, Sherhah Khan, en un caso vinculado al ataque de la Casa Jinnah del 9 de mayo de 2023, informó Dawn.

Shershah, hijo de la hermana de Imran, Aleema Khan, fue arrestado por la policía de Lahore el 22 de agosto fuera de su casa. Fue puesto en una prisión física de cinco días y luego enviado a la cárcel durante 14 días el 28 de agosto, agregó Dawn.

El desarrollo llega un día después de que el hermano triatleta de Shershah, Shahrez Khan, también fuera concedido fianza en un caso similar. Shahrez fue detenido el 21 de agosto, entregado a la policía durante ocho días y luego liberado bajo fianza de la cárcel de Kot Lakpat, informó Dawn.

Durante la audiencia del jueves, la abogada Rana Mudassar Umer, que representa a Sherhah, argumentó que la fiscalía aún no había presentado el registro del caso.

«Nadie sabe cuándo comenzará el juicio. Por lo tanto, el sospechoso no puede ser mantenido en la cárcel por un período ilimitado», dijo Umer al tribunal, afirmando que «no se había producido evidencia» contra su cliente.

«El sospechar no estuvo involucrado en ningún disturbio «, agregó.» Alguien no puede ser implicado [in a case] Solo se basa en la identificación de un sospechoso de él «.

Señalando que Shershah fue arrestado 28 meses después de los incidentes del 9 de mayo, Umer alegó: «Se están tomando medidas vengativas debido a ser parte de la familia del fundador de PTI».

También afirmó que el bastón supuestamente se recuperó de Shershah fue «plantado» y citó la descarga del Dr Yasmin Rashid de PTI por el mismo ATC basado en la declaración de un co-sospechoso.

Posteriormente, el juez de ATC Manzer Ali Gill aprobó la fianza posterior al arresto de Shershah contra un fianza de Rs100,000 y ordenó su liberación, si no se requería en ningún otro caso, informó Dawn.

Umer, en X, describió la fianza como un «resultado del trabajo en equipo» del abogadosMientras que el abogado de Shershah, Barrister Taimur Malik, confirmó la aprobación de la plataforma.

Refiriéndose a la fianza de ambos hermanos, su primo Qasim Zaman Khan alegó: «Estos arrestos no fueron más que victimización política».

Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán habían expresado anteriormente su preocupación por los arrestos, y el primero lo calificó como una «caza de brujas políticas».

Sin embargo, Ministro de estado para el interior Tallal Chaudhry defendió los arrestos, diciendo que no podían ser despedidos como «falsos, fabricados [or] Motivado políticamente «, informó Dawn.

El 9 de mayo de 2023, los partidarios de PTI organizaron protestas violentas en Pakistán, destrozando instalaciones militares, edificios estatales y atacando la residencia del comandante del Cuerpo de Lahore después del arresto de Imran Khan.

Posteriormente, el estado lanzó una ofensiva contra el PTI, arrestando a miles de manifestantes y altos líderes del partido.

Varias cifras de PTI han sido condenadas recientemente en casos relacionados con disturbios y descalificado de los roles parlamentarios, agregó Dawn.

