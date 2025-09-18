





Un agente de policía fue asesinado a tiros por asaltantes no identificados en Karachi, PakistánAry News informó, citando informes policiales. Las autoridades identificaron al oficial asesinado como el agente Sadam Hussain, quien fue publicado en la estación de policía de Gulshan-e-Maymar. La policía dijo que estaba en una tienda de punción para reparar su motocicleta cuando cuatro hombres en un automóvil blanco le abrieron fuego.

Los investigadores recuperaron cinco conchas de pistola de 9 mm y una concha de pistola de 30 oraciones de la escena. El cuerpo del agente fue trasladado a un hospital privado cerca del estadio nacional, informó Ary News. Tomando nota del incidente, la ministra del Interior de Sindh, Zia Ul Hassan Langah, ordenó al Superintendente de Policía (SSP) West que presentara un informe inmediato sobre las medidas tomadas. También instruyó a los funcionarios para que la investigación progrese de manera efectiva mediante la recopilación de pruebas forenses y declaraciones de testigos oculares. El Ministro buscó además actualizaciones sobre cualquier arresto realizado en relación con el asesinato.

Este es el segundo incidente de este tipo en las últimas semanas. En agosto, Subspector asistente (ASI) Mohammad Khan Abro fue asesinado a tiros en un presunto ataque dirigido en la ciudad de Bin Qasim. Según la policía, los asaltantes en una motocicleta le abrieron fuego fuera de su residencia. Fue herido crítico y trasladado al Centro Médico de Postgrado Jinnah, donde los médicos lo declararon muerto a la llegada, según lo informado por Ary News.

El asi asesinado había servido anteriormente como a cargo del Policía de Ghaghar Phatak Post y fue enviado en la estación de policía de Steel Town al momento de su muerte. Después de ese ataque, el primer ministro de Sindh, Murad Ali Shah, también había buscado un informe detallado del Inspector General de Policía e instruyó a las autoridades para que arrestaran a los involucrados lo antes posible.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente