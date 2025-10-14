"Pakistán debe mirarse en el espejo": El diputado del BJP Nishikant Dubey en la Asamblea General de las Naciones Unidas







Líder del BJP y diputado del Lok Sabha Nishikant Dubey El lunes criticó a Pakistán en las Naciones Unidas, citando su derrota en la Operación Sindoor y acusándolo de graves violaciones de la agenda de la ONU sobre los niños y los conflictos armados (CAAC). Se dirigía a una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre la Agenda para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Dubey agradeció a la ONU por reconocer las iniciativas de la India para el bienestar infantil y las comparó con el historial de Pakistán.

«Mi delegación agradece a los titulares de mandatos sus presentaciones sobre el tema de los derechos del niño. Crear un entorno propicio para la protección y el desarrollo integral de los niños es una cuestión de importancia nacional. Agradecemos al Relator Especial por encomiar los esfuerzos de la India en este sentido, mencionando, por ejemplo, iniciativas como la Línea de Ayuda Infantil 1098, que proporciona asistencia de emergencia a niños en situación de riesgo, y la Yojana Ujjwalaque se centra en la prevención, rescate y rehabilitación de niños de la trata y la explotación sexual», dijo.

Describió a Pakistán como uno de los «violadores más graves» de la agenda de la CAAC. «Pakistán, por otro lado, presenta un marcado contraste. Es un país que es uno de los violadores más graves de la agenda de la CAAC. Condenamos enérgicamente su intento de desviar la atención del mundo de los graves abusos contra los niños dentro de sus fronteras, como lo demuestra el informe del Secretario General de 2025 sobre la CAAC y el terrorismo transfronterizo en curso», dijo Dubey.

Citando lo mismo, acusó a Pakistán de estar involucrado en ataques contra escuelas y trabajadores de la salud, particularmente en la región fronteriza. «Más allá de sus fronteras, el mismo informe detalla los ataques de Pakistán contra trabajadores de la salud en las escuelas -particularmente escuelas de niñas- e incidentes a lo largo de la frontera con Afganistán donde los bombardeos transfronterizos y los ataques aéreos de Pakistán fueron directamente responsables de la muerte y mutilación de niños afganos», dijo.

Dubey también se refirió a la Operación Sindoor, calificándola de «respuesta mesurada» al ataque terrorista de Pahalgam del 25 de abril. «Si se menciona la Operación Sindoor, la comunidad internacional no ha olvidado los brutales ataques selectivos llevados a cabo por terroristas entrenados en Pakistán que cobraron la vida de 26 civiles inocentes en Pahalgam, Jammu y Cachemira, el 22 de abril de 2025», dijo.

Hoy Honorable Primer Ministro @narendramodi Bajo la responsabilidad otorgada por la ONU, Pakistán fue criticado en las Naciones Unidas por su derrota en la Operación Sindoor y su situación. @IndiaUNNuevaYork pic.twitter.com/MhNJVr4x1K – Dr. Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) 13 de octubre de 2025

Dijo que la respuesta de la India siguió siendo moderada incluso cuando Pakistán atacó a civiles. «En una respuesta considerada y equilibrada, India ejerció su derecho legítimo a defender a su pueblo contra el terrorismo y llevar a sus organizadores y perpetradores ante la justicia, llevando a cabo ataques quirúrgicos contra nueve escondites terroristas en el marco de la Operación Sindoor en mayo de 2025. Por el contrario, Pakistán atacó deliberadamente nuestras aldeas fronterizas, lo que provocó la muerte de numerosos civiles, incluidos niños», dijo.

Dubey dijo que Pakistán debería «mirarse en el espejo» en lugar de sermonear a los demás. «Pakistán debe mirarse en el espejo, dejar de predicar sobre esta plataforma, actuar para proteger a los niños dentro de sus fronteras y dejar de atacar a las mujeres y los niños al otro lado de sus fronteras», afirmó. En una publicación en X, Dubey dijo: «Hoy, bajo la responsabilidad otorgada por el Honorable Primer Ministro Narendra ModiPakistán fue reprendido en las Naciones Unidas por su derrota en la Operación Sindoor y su situación actual».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente