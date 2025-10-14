Pakistán: Al menos cinco muertos en enfrentamientos entre manifestantes del TLP y la policía en Punjab







Al menos cinco personas, incluido un agente de policía, murieron y decenas de agentes resultaron heridos cuando miles de miembros de un grupo islamista radical se enfrentaron con personal de seguridad el lunes en la provincia paquistaní de Punjab, dijo la policía.

Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP) lanzó su protesta desde Lahore el viernes con el anuncio de marchar hasta la embajada de Estados Unidos en Islamabad y realizar una sentada en apoyo al pueblo de Gaza. Irónicamente, el grupo decidió protestar por Gaza cuando la guerra había terminado, se había acordado una tregua y el pueblo de Gaza estaba celebrando la paz.

Los manifestantes llegaron a Murdike, a unos 40 kilómetros de Lahore en Grand Trunk Road, donde los detuvo la policía. Según la policía, los enfrentamientos duraron unas cinco horas y terminaron temprano el lunes cuando los manifestantes armados con clavos, ladrillos y gasolina bombas e incluso las armas lucharon implacablemente con el personal encargado de hacer cumplir la ley.

