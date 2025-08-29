Pakistán: 17 personas asesinadas debido a las inundaciones en la provincia de Punjab







Al menos 17 personas han muerto en las últimas 24 horas, ya que las inundaciones sumergieron a cientos de aldeas en todo Provincia de Punjab de Pakistán, Las autoridades dijeron el jueves.

Las inundaciones catastróficas en los ríos Sutlej, Ravi y Chenab han desencadenado evacuaciones masivas, infraestructura dañada y millones de acres de tierras agrícolas en la provincia de más de 130 millones de personas.

Según Punjab Services Services Rescue 1122, siete personas fueron asesinadas en Sialkot, cuatro en Gujrat, tres en Nanowal, dos en Hafizabad y una en Gujranwala.

Las autoridades dijeron que los niveles de agua inusualmente altos en los tres ríos se debieron a las fuertes lluvias combinadas con el exceso de agua liberado de las presas por India.

Fuente