Pak Prabowo es el nuevo Karno en las Naciones Unidas

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de empoderamiento comunitario, Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN Alabado al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto De Asamblea General de la ONU The-80.

Leer también: CAK IMIN HISTORIA: 7 años gritados sobre fertilizantes en el DPR, sin resultados



Según él, solo Prabowo pronunció un buen discurso después del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno.

«Creo que el presidente que tuvo éxito en un buen discurso después Karno Solo Pak Prabowo, para ser honesto «, dijo a los periodistas en la oficina de PKB DPP, Central Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: Confiar que Farida Farichh fue designado para ser Viceministro de Cooperativa



Cak Imin elogió la diplomacia, las opciones de palabras, los problemas con el compromiso de preocupación expresada por Prabowo en la Asamblea General de la ONU.

«Pak Prabowo, Bung Karno está solo en las Naciones Unidas», dijo.

Leer también: El caso del envenenamiento masivo MBG, Cak Iman le preguntó a BGN de ​​inmediato evaluar inmediatamente



El Presidente del Partido Nacional de Awakening (PKB) dijo que el mensaje entregado por Prabowo era muy claro. El compromiso de Prabowo con la paz también es muy alto.

«No hay presidente tan grande como Bung Karno y Pak Prabowo en el foro de la ONU más alto. El contenido es claro, claramente. El mensaje es muy efectivo, puede llevarse a cabo, su compromiso es alto», concluyó Cak Iman.

Anteriormente informó, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, reiteró que Indonesia apoyaba plenamente la solución de dos estados en el contexto de la paz de conflicto israelí-palestino.

«Una vez más, enfatizo el pleno apoyo de Indonesia a las soluciones de los dos países en Palestina», dijo Prabowo en su discurso en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (ONU) que se transmitió en la Secretaría Presidencial de la Secretaría Presidencial, el martes 23 de septiembre de 2025.

El jefe de estado dijo que la solución de dos estados fue el paso correcto para resolver los conflictos de los dos países. Él cree que la solución traerá verdadera paz.

«Debemos apoyar una independencia de una independencia palestina independiente, pero también debemos, también debemos reconocer, también debemos respetar y también debemos garantizar la seguridad de Israel. Solo que podamos tener una verdadera paz, verdadera paz y no más odio y sospecha», explicó.

Además, Prabowo también enfatizó que Indonesia está lista para realizar la paz mundial. También invitó a todas las partes a crear estos objetivos.

«La única solución es una solución de dos países. Dos descendientes de Abraham deben vivir en la reconciliación, la paz y la armonía. Los árabes, judíos, musulmanes, cristianos, hinduismo, budismo, todas las religiones, debemos vivir como una familia humana», dijo Prabowo.