Pak PM Shehbaz para viajar a Washington para encontrarse con Trump el jueves







Primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif Viajará de Nueva York a Washington para conocer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el jueves, ya que las dos partes hicieron un impulso renovado para restablecer sus relaciones bilaterales.

Shehbaz está en Nueva York para asistir a la sesión de la Asamblea General de la ONU. Viajará brevemente de Nueva York a Washington para reunirse con el presidente Trump, informó el miércoles el periódico Express Tribune, citando fuentes diplomáticas.

Regresará a Nueva York el mismo día para continuar con sus compromisos de la Unga, agregó.

Será la primera reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro paquistaní en la Casa Blanca desde julio de 2019, cuando el entonces primer ministro Imran Khan viajó a Washington y se reunió con el presidente Trump.

El sucesor de Trump, el presidente Joe Biden, ignoró por completo a Pakistán durante su mandato y nunca habló con ninguno de los primeros ministros por teléfono, y mucho menos invitándolos a la Casa Blanca.

Sin embargo, desde el presidente Triunfo Tomó el cargo en enero, ha habido un cambio dramático e inesperado en la relación Pakistán-Estados Unidos.

La próxima reunión de Trump-Shehbaz se encuentra en el contexto de un descongelado notable en las relaciones entre Islamabad y Washington.

En junio, Trump celebró una rara reunión individual con el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, en la Casa Blanca, una señal de que el enfoque helado de la administración Biden había dado paso al estilo de compromiso más transaccional pero abierto de Trump con Pakistán.

Los observadores diplomáticos ven el grupo Shehbaz-Trump como una continuación de ese reinicio.

«La óptica de la reunión del jefe del ejército en junio fue significativa. Esta reunión institucionaliza esa apertura», dijo un alto funcionario paquistaní familiarizado con el proceso.

Los funcionarios en Islamabad creen que la reunión se centrará en los lazos bilaterales, cuestiones regionales e internacionales, incluidos AfganistánCooperación antiterrorista y oportunidades comerciales.

Los analistas, sin embargo, dijeron que si bien Trump parece interesado en involucrar a Islamabad, el reinicio sigue siendo tentativo.

