Pajero viral que utiliza placas policiales que dicen «Tot Tot Wuk Wuk» en Bandung, la policía de Java Occidental revela hechos impactantes

Bandung, VIVA – Viral en las redes sociales, acción arrogante Conductor de Mitsubishi Pajero con matrícula policial en Bandung. El auto fue captado encendiendo la luz estroboscópica y haciendo sonar la sirena».tot tot wuk wuk”para superar los atascos de tráfico, provocando las emociones de los internautas.

El video viral fue subido por la cuenta de TikTok @broomrunning el viernes 17 de octubre de 2025. En el video corto, se ve un Pajero con placa policial 1253-04 conduciendo desde el lado izquierdo o el arcén de la carretera en el paso elevado de Pasupati, en la ciudad de Bandung, mientras hace sonar la sirena como un vehículo de servicio policial.

El vídeo advirtió al conductor del Pajero que no se uniera a la cola de vehículos. Sin embargo, el hombre en el auto respondió en tono desafiante.

«¿Quieres volverte viral? ¿Quieres volverte viral? No tiene por qué ser así», dijo el conductor del Pajero en voz alta.

El conductor de un Pajero en Bandung hace sonar la sirena y la luz estroboscópica

Según el propietario de la cuenta @broomrunning, el vídeo fue grabado por él. Explicó que el incidente ocurrió cuando el tráfico en el área de Pasupati estaba muy ocupado cuando regresaba del trabajo a casa.

«Encendió la luz estroboscópica y la sirena desde lejos antes de que yo hiciera el vídeo. Después de grabarlo, lo apagó», dijo citado por tvOne.

También añadió que el coche Pajero iba acompañado de tres o cuatro coches más, pero sólo el Pajero tenía placas de policía.

Policía Regional de Java Occidental Sonido abierto

En respuesta a este incidente, el director de tráfico de la policía de Java Occidental, Kombes Dodi Darjanto, afirmó que había rastreado la matrícula oficial utilizada por el vehículo.

Como resultado, el coche no estaba registrado como vehículo oficial perteneciente al principal oficial de policía de Java Occidental.

«Después de comprobar, no había ningún oficial de policía de Java Occidental que utilizara coches con estas placas», dijo el comisionado Dodi.

Enfatizó que el uso de placas de servicio, luces estroboscópicas y sirenas sin permiso oficial es una violación a la ley. La Policía Regional de Java Occidental está llevando a cabo más investigaciones para confirmar quién es el propietario original del vehículo.

Anteriormente, el jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, Irjen General Pol Agus Suryonugroho, afirmó que el uso de sirenas y luces estroboscópicas en las actividades de escolta estaba actualmente suspendido temporalmente, tras numerosas quejas del público.

«Escuchamos las quejas del público e inmediatamente hicimos un seguimiento. Actualmente se está evaluando el uso de sirenas y luces estroboscópicas», dijo Agus.