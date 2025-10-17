Pajero grita ‘Tot Tot Wuk Wuk’ en Bandung reprendido, conductor en su lugar Nantangin: ¡Solo Viralin!

BandungVIVA – Acciones de un conductor Montero con una matrícula similar a la de un oficial de policía, causó revuelo entre los residentes de Bandung. El auto de lujo pasó paso elevado Pasopati mientras enciendes estroboscópico y sonó la típica sirena de escolta que los internautas apodaron ‘tot tot wuk wuk‘.

En lugar de disculparse después de haber sido reprendido, el conductor lo desafió. «¡Simplemente vuélvanse virales, hermano, muchachos!» dijo mientras abría la ventanilla del auto. El vídeo de la acción se convirtió inmediatamente en el favorito de los internautas y fue ampliamente comentado en las redes sociales.

En respuesta a este incidente, el comisionado de la Dirección de Tráfico de la Policía de Java Occidental, Dodi Darjanto, afirmó que había rastreado el número de placa oficial instalado en el coche.

El conductor de un Pajero en Bandung hace sonar la sirena y la luz estroboscópica

«Después de comprobar, ninguno de los principales agentes de la policía de Java Occidental utilizó ese coche», dijo Dodi cuando fue contactado el viernes 17 de octubre de 2025.

Dodi destacó que el coche no pertenece a la institución policial de Java Occidental. También dijo que existen disposiciones legales que regulan el uso de dispositivos como luces estroboscópicas y sirenas.

Anteriormente, el jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, Irjen General Pol Agus Suryonugroho, enfatizó las reglas para el uso de luces estroboscópicas y sirenas. Según él, sólo determinados vehículos oficiales pueden activar estos dispositivos en la vía pública.

También dijo que su partido estaba evaluando el uso total de sirenas y luces estroboscópicas por parte de los vehículos de escolta porque cada vez más violaban las reglas y molestaban al público.

