Pajero está listo para levantarse, esta es la fuga de Mitsubishi

Japón, Viva – El tema del retorno Mitsubishi Pajero Se escucha el más fuerte. Pero, no a través de un nuevo modelo SUV grande, sino a través de la última generación de deporte de Pajero que, según los informes, usará el nombre de Pajero en más mercados.

Reportado Viva Automotive de CarexpertViernes 26 de septiembre de 2025, Mitsubishi planea presentar el Pajero ensamblado tailandés a Japón en diciembre de 2026. Este paso se considera una estrategia para aumentar las ventas mientras revive el nombre legendario que había dejado de producirse desde 2021.

Hasta ahora, Pajero Sport no se vende en Japón. Por lo tanto, el plan de lanzamiento hace especular que Mitsubishi ya no prepara un nuevo SUV insignia, sino que hace que Pajero Sport sea una «nueva cara» Pajero.

El Spy Shot en circulación muestra que el último deporte de Pajero tiene una apariencia más moderna y musculosa. La forma sigue siendo cuadrada, pero ahora se enfatiza con hombros anchos, guardabarros prominentes, además de faros y luces traseras con los últimos diseños típicos de forma de T Mitsubishi. Muchos dicen que la apariencia es similar al SUV medio de Destinator Mitsubishi producido en Indonesia.

El motor todavía es diesel

Aunque la apariencia cambia, la base todavía usa el marco de la escalera de Triton. Eso significa que es probable que se mantenga el motor diesel bi-turbo de 2.4 litros. La potencia es de 150 kW con 470 nm de torque, acoplado con una transmisión automática manual o de 6 velocidades, y opciones de unidad 4×2 o 4×4.

Curiosamente, móvil También se vio lo mismo en los Estados Unidos, a pesar de que Pajero Sport nunca se había vendido allí. Este hecho refuerza la sospecha de que el Pajero de la nueva generación (o Sport Pajero) se comercializará más ampliamente que antes.

Para los fanáticos de SUV, Pajero no es un nombre extranjero. Este automóvil estuvo presente desde 1982 y se convirtió en un símbolo de la dureza de Mitsubishi en el evento Rally hasta que finalmente detuvo la producción hace cuatro años.

Koichi Namiki, ejecutivo de Mitsubishi Motors, incluso una vez dijo que Pajero es «el corazón de la marca Mitsubishi». Entonces, a pesar de que el enfoque de la compañía es ahora muchos autos eléctricos, la presencia de Pajero, aunque a través de Pajero Sport, se ha convertido en una gran noticia para sus amantes.