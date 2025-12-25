Pajero de nueva generación descubierto, el coche preferido de John Herdman y los planes para vehículos eléctricos de Hyundai

Jueves 25 de diciembre de 2025 – 08:15 WIB
Jacarta – El miércoles 24 de diciembre de 2025, lectores. VIVA Automotriz Se debate mucho sobre tres cuestiones que reflejan la dirección futura de la industria y el mercado de vehículos. A partir de la emergencia Montero La última generación captada por las cámaras de prueba en carretera, una simulación de coche que se puede comprar Juan Herdman desde su salario mensual, hasta planes hyundai preparando dos nuevos coches con electrificación que aún está en estudio. Aquí está el resumen.
Lea también:
Predicción de la alineación de la selección nacional de Indonesia en manos de John Herdman
1. Finalmente apareció, el Pajero de nueva generación fue captado en una prueba en carretera
Lea también:
Los medios europeos dudan de que John Herdman maneje la selección nacional de Indonesia y alude al riesgo de fracaso en Asia
El Mitsubishi Pajero de última generación finalmente apareció después de que los fanáticos esperaran durante mucho tiempo. Esta unidad, que fue captada por la cámara durante una prueba en carretera, ha generado especulaciones sobre los cambios en el diseño, la tecnología y el motor que se introducirán. ¿Qué tan avanzada está la evolución del último Pajero y cuándo es probable que se lance oficialmente? Leer más.
2. Filas de coches que John Herdman puede comprar con su salario mensual
El nombre John Herdman ha vuelto a atraer la atención del público, esta vez a través de una interesante simulación sobre su poder adquisitivo en el mercado automovilístico indonesio. Suponiendo un determinado salario mensual, surge una lista de coches que es realista que posea el entrenador de fútbol. ¿Qué coches cuentan y en qué segmentos tienen más sentido? Leer más.
3. Hyundai está preparando dos autos nuevos, todavía se está considerando el uso de vehículos eléctricos
Se dice que Hyundai está preparando dos nuevos modelos de automóviles para el mercado indonesio. Sin embargo, curiosamente, aún se está considerando la decisión sobre si los dos utilizarán directamente tecnología eléctrica. ¿Qué modelos se están preparando y cuál es la estrategia de Hyundai para afrontar las futuras tendencias de electrificación? Leer más.
Más popular: Allano Lima tiene prohibido jugar durante 12 meses, John Herdman fracasa en Asia
Varios artículos del canal VIVA Bola estuvieron entre los más populares durante el miércoles 24 de diciembre de 2025. Uno de ellos relataba que Allano Lima fue amenazado con una suspensión de juego de 12 meses.
VIVA.co.id
25 de diciembre de 2025