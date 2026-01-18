Pajero choca contra una valla en la jefatura de policía regional de Jambi, el conductor está ebrio y consume drogas

JambiVIVA – Un joven que conduce un auto de lujo es sospechoso de estar bajo los efectos del alcohol. drogas se estrellaron contra la valla de entrada de la Jefatura de Policía Regional de Jambi en las primeras horas del domingo 18 de enero después de intentar escapar de la multitud porque previamente habían atropellado a varios motociclistas en otros lugares.

Lea también: BNN allana una fábrica de drogas en Tangerang y arresta a tres perpetradores, incluido Courier



«El autor del delito, de iniciales DK (20), era el conductor de un vehículo Mitsubishi. montero «La persona que chocó contra la valla en la Jefatura de la Policía Regional ha sido arrestada y los resultados de su análisis de orina fueron positivos por uso de drogas y estar bajo la influencia del alcohol», dijo el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Jambi, el comisario de policía Erlan Munaji.

El incidente ocurrió alrededor de las 03.10 WIB, cuando DK (20), residente de Koto Boyo Village, distrito de Batin XXIV, Batangharl Regency, aún no se sabe de dónde venía, de repente chocó contra una cerca y se derrumbó y resultó dañada.

Lea también: Ammar Zoni admite que fue presionado y extorsionado Rp. 3 mil millones, la respuesta de la policía fue realmente inesperada



Erlan explicó que DK, antes de estrellarse contra la valla en la Jefatura de Policía de Jambi, el vehículo conducido por el perpetrador primero conducía en zigzag y chocó contra varias motocicletas en varios puntos de la carretera en la ciudad de Jambi.

Luego, el automóvil giró en el área de Tugu Keris, luego se dirigió hacia GOR y Simpang Kebun Kopi, antes de finalmente ingresar al área del cuartel general de la policía regional de Jambi rompiendo las puertas de entrada y salida herméticamente cerradas.

Lea también: ¡Expuesto! BNN allana el laboratorio de drogas Liquid Vape en el apartamento de Ancol



Como resultado de este incidente, la valla de la puerta de la Jefatura de Policía Regional de Jambi resultó gravemente dañada. Además, varios motociclistas también resultaron víctimas y resultaron heridos.

El conductor fue detenido con éxito por agentes que custodiaban la jefatura de policía de Jambi después de que el vehículo se detuviera tras chocar contra un cono de tráfico dentro del área de la jefatura.

«Según los resultados del examen, se sospecha que el autor conducía el coche bajo la influencia de narcóticos, ya que los resultados de las pruebas de orina fueron positivos para anfetamina y metanfetamina», dijo Erlan.

Dijo que la Dirección de Tráfico de la Policía de Jambi evacuó a las víctimas del accidente y las llevó al Hospital Siloam Jambi, además de realizar una investigación de la escena del crimen (TKP).

Mientras tanto, con respecto al caso de drogas, dijo, la Dirección de Narcóticos de la Policía de Jambi está llevando a cabo una investigación y el autor ya ha sido arrestado y está siendo examinado en la Jefatura de Policía Regional de Jambi. (Hormiga)