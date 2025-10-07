País recupera 5.209 hectáreas de terrenos mineros ilegales, 39 empresas golpeadas con una jeringa

Yakarta, Viva – Grupo de trabajo de control de la superficie forestal (Grupo de trabajo PKH) dio un gran paso en la lucha contra minas ilegales. No es broma, miles de hectáreas de bosques incautados por empresas ahora están controladas con éxito por el Estado.

Ministro de justicia San Burhanuddincomo director del Grupo de Trabajo del PKH, reveló que hasta el 1 de octubre de 2025, su partido había disciplinado tierras mineras ilegales que cubrían un área de 5.209 hectáreas repartidas en el sureste de Sulawesi, el centro de Sulawesi y el norte de Molucas.

«En cuanto al área verificada al 1 de octubre de 2025, el Grupo de Trabajo PKH logró volver a controlar el área forestal de 5.209,29 hectáreas», dijo, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Según los resultados de la búsqueda, los terrenos mineros estaban controlados por 39 empresas privadas que operaban sin autorización de Uso de Áreas Forestales (PPKH). Se considera que sus actividades violan las reglas y tienen el potencial de causar daños. ambiente macizamente.

«Se sabe que opera sin pasar por un mecanismo específico relacionado con el PPKH extendido por las provincias del sureste de Sulawesi, el centro de Sulawesi y el norte de Maluku», dijo.

No sólo tomó medidas enérgicas contra las minas dañinas, el Grupo de Trabajo del PKH también encontró prácticas de tala ilegal o tala ilegal que todavía estaba muy extendida. Según el último informe, la actividad maderera ilegal ha penetrado un área de más de 21.000 hectáreas en Mentawai Regency, Sumatra Occidental.

Aún más alarmante es que hasta el momento la actividad continúa con una superficie afectada de unas 500 hectáreas, todas ellas dentro de la zona forestal que debería ser protegida.

Burhanuddin enfatizó que la práctica de la destrucción de bosques no es sólo una violación administrativa, sino un crimen ambiental que se apodera del futuro de la generación futura.

«(El Grupo de Trabajo del PKH) investigará a fondo las supuestas actividades de tala ilegal», dijo nuevamente.