Pague PBB-P2 antes del 30 de septiembre de 2025 Obtenga incentivos del 5 por ciento, verifique cómo

Yakarta, Viva – El gobierno provincial de DKI Yakarta le recordó al público que llevara a cabo sus obligaciones de inmediato para pagar Impuesto Edificios de Tierra y Rural y Urbano (PBB-P2), antes de que la fecha límite se deba el 30 de septiembre de 2025.

Jefa de la Agencia de Ingresos Regionales de la Provincia de Dki Jakarta (Bapenda), Lusiana Herawati enfatizó que los pagos de impuestos de manera oportuna no solo evitan multas, sino que también apoyan el desarrollo de la ciudad sostenible.

«Como una forma de agradecimiento a los contribuyentes que pagan antes, DKI JAKARTA Gobierno provincial proporcionar incentivos en forma de reducción 5 por ciento Del valor principal del impuesto «, dijo Lusiana en su declaración, domingo 24 de agosto de 2025.

Ilustración de impuestos Foto : pexels.com/nataliya Vaitkevich

Este incentivo se aplica a los pagos realizados en el período del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Dijo que el descuento se aplicaría automáticamente cuando se realizó la transacción de pago.

«Alentamos a las personas a aprovechar esta oportunidad. Al pagar anteriormente, los residentes no solo están protegidos de multas, sino que también obtienen ahorros directos», dijo.

Lusiana agregó, el gobierno provincial de DKI Jakarta también facilitará el acceso a los pagos de PBB-P2 a través de varios canales digitales y bancarios. Los contribuyentes ahora pueden hacer pagos hasta

Bancos y servicios financieros, cajeros bancarios, cajeros automáticos, EDCS, PPOB, banca electrónica y banking M

«Luego, en una plataforma digital moderna puede ser a través de Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Blibli, Ovo, Linkaja, Dana, Sepulsa y Gotawan», dijo.

Para obtener información, más tarde para ingresar el número de objeto fiscal (NOP), la factura aparecerá automáticamente y se puede pagar de inmediato. También se puede acceder a la información de pago y a la información de pago a través de la página oficial de TaxLine.jakarta.go.id.

Además de los incentivos para el año en curso, el gobierno provincial de DKI Jakarta también proporciona alivio para los atrasos fiscales en años anteriores, que incluyen:

– Año fiscal 2020-2024: descuento del 5 por ciento para el pago hasta el 31 de diciembre de 2025

– 2013-2019 Año fiscal: 50 por ciento de descuento para el pago hasta el 31 de diciembre de 2025

– Año fiscal 2010-2012: un descuento adicional del 25 por ciento, según el Pergub No. 124 de 2017, para los pagos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Aumentos de impuestos de vehículos motorizados de Yakarta

Los contribuyentes que no han recibido una declaración de impuestos (SPPT) pueden acceder y descargar documentos a través de servicios e-SPPT en línea sin tener que venir a la oficina de Kelurahan o impuestos. Asegúrese de que el nop y los datos de dirección sean apropiados para que no haya obstáculos en el proceso de pago.

El gobierno provincial de DKI Jakarta también apeló al público para que no posponiera los pagos hasta que se acercara a la fecha límite. El retraso estará sujeto a una multa del 2 por ciento por mes y se puede acumular hasta un máximo del 48 por ciento de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Para obtener más información, visite taxonline.jakarta.go.id o comuníquese con el Servicio de Información Fiscal del Gobierno Provincial del Gobierno de Jakarta de DKI.