Pague el impuesto sobre vehículos en Indomaret, ¿puede imprimir su STNK al mismo tiempo?

Jacarta – Pago impuesto Conducir es ahora más fácil que nunca gracias a los servicios digitales y los modernos canales de pago minorista. Una de las cosas que la gente utiliza con más frecuencia es pagar el impuesto sobre vehículos a través de puntos de venta de Indomaret.

Esta comodidad plantea dudas entre los propietarios de vehículos. Mucha gente pregunta si después de pagar el impuesto sobre vehículos en Indomaret se puede imprimir el STNK directamente allí.

Tenga en cuenta que Indomaret proporciona servicios de pago de impuestos anuales sobre vehículos. Sin embargo, según lo adaptado por VIVA Otomotif de la página de Daihatsu Indonesia, el sábado 3 de enero de 2026, este punto de venta no cuenta con instalaciones para imprimir STNK físicos.

Los pagos de impuestos sobre vehículos en Indomaret están conectados al sistema e-Samsat o SIGNAL. Una vez que la transacción sea exitosa, el propietario del vehículo recibirá el comprobante de pago de las obligaciones tributarias en formato electrónico.

Esta prueba se conoce como e-TBPKB o e-TBPKP y está equipada con un código QR. Este documento se envía por SMS, correo electrónico o se puede descargar directamente desde la aplicación SIGNAL.

E-TBPKB funciona como prueba legal de que se ha pagado el impuesto sobre vehículos. Su validez ha sido regulada oficialmente por la Policía de la República de Indonesia mediante la normativa aplicable.

Aunque es legalmente válido, e-TBPKB no es un STNK nuevo. Por lo tanto, la impresión STNK no se puede realizar en Indomaret ni en otros puntos de pago.

Los propietarios de vehículos tienen dos opciones después de pagar los impuestos en línea. La primera opción es imprimir el e-TBPKB usted mismo en casa o en una fotocopiadora y adjuntarlo al antiguo STNK.

La segunda opción es acudir a la oficina de Samsat para imprimir y validar el STNK directamente. Este proceso es relativamente rápido porque los pagos de impuestos se han realizado de antemano.

Para imprimir un STNK en Samsat, los propietarios de vehículos deben traer e-TBPKB, KTP, STNK y BPKB. El oficial verificará antes de imprimir y brindará la aprobación oficial.

La impresión independiente e-TBPKB es una solución práctica para personas ocupadas. Este método también ayuda a reducir las colas en la oficina de Samsat.

Aparte de eso, pagar el impuesto sobre vehículos en Indomaret se considera más seguro que las prácticas de intermediación. Todo el proceso se realiza de forma transparente según el nominal oficial.