Pague a Qris todos miles y tienen la oportunidad de ganar el auto

VIVA – Para dar la bienvenida al momento completo promoción 9.9, ShopeeEepay, billetera puede, presentar un programa especial de festival barato de SHOPEEPAY 9.9 que se lleva a cabo del 11 de agosto al 14 de septiembre de 2025. A través de este programa, los usuarios de toda Indonesia pueden disfrutar de una variedad de ofertas atractivas, como pagar Pellizco Todos miles, la oportunidad de ganar el gran premio del auto Toyota Agya, hasta Venta flash Credit & PLN solo RP99.

Leer también: SeBank fomenta las transacciones digitales a través de QRIS, el volumen aumenta al 27 por ciento



Esta iniciativa es parte del compromiso de Shopeepay para fortalecer el ecosistema de pago digital en Indonesia, tanto para usuarios como para actores comerciales.

Eka Nilam de, presidente del presidente, Shopeepay Indonesia, dijo: «Como una plataforma financiera digital que está cerca de la vida diaria del usuario, vemos que las personas indonesias están cada vez más acostumbradas a la facilidad de las transacciones digitales, y al hacer pagos directamente en los comerciantes. Por ejemplo, presentamos como una solución ganadora: los usuarios pueden ser más eficientes, mientras que los comerciantes tienen la oportunidad de aumentar el tráfico y las transacciones».

Leer también: Promo de Merdeka Kai solo pague el 80 por ciento del precio del boleto, tenga en cuenta los términos y condiciones



Tres beneficios que deben ser juzgados:

Leer también: Celebre el 80 aniversario de RI, la fiesta de descuento de Traveloka ofrece reembolso de hasta un 50 por ciento y las promociones de vacaciones comienzan en RP. 80 mil



1. Pague a Qris todos miles

Con el entusiasmo por alentar más transacciones digitales, Shopeepay presenta miles de programas de pago QRIS, donde los usuarios pueden comprar productos seleccionados a comerciantes como Alfamart, Indomaret, Gacoan Noodles, Shihlin, Sele y muchos otros comerciantes a precios especiales de Rp1,000 o Rp9,000. Este programa tiene como objetivo introducir la facilidad de las transacciones QRIS a más usuarios, al tiempo que alienta las visitas a los puntos de venta.

Esta promoción dura del 16 de agosto al 14 de septiembre de 2025, con las siguientes condiciones:

16-31 de agosto: Válido cada fin de semana (sábado y domingo), cuota 1x/usuario/comerciante/semana

1–14 de septiembre: suceder diariamente, 1x/usuario/comerciante/período

Sucede para los pagos en la salida comercial con la aplicación Shopeepay.

Además, los usuarios también pueden disfrutar de la compra de mil cupones de descuento para transacciones en aplicaciones/comerciantes web a partir del 16 de agosto al 14 de septiembre de 2025. Específicamente, cuando la promoción máxima se lleva a cabo del 1 al 14 de septiembre, los usuarios pueden disfrutar del comprobante de venta flash de RP99 para transacciones en comerciantes como la tienda de aplicaciones, Google Play, Kiosgamer, Netflix y muchos otros.

2. La oportunidad de ganar el gran premio Toyota Agya Car

Para los usuarios que realizan transacciones activamente, la aplicación Shopeepay brinda la oportunidad de ganar el automóvil Toyota Agya y otros premios atractivos a través del programa Golden Ticket Lottery. Los usuarios obtendrán automáticamente un boleto dorado cada vez que una transacción con un múltiplo de Rp10,000 en un comerciante registrado, tanto en línea como fuera de línea. El período del programa tuvo lugar el 11 de agosto al 14 de septiembre de 2025, con las siguientes condiciones:

1 boleto de oro por transacción de al menos IDR 10,000 a través de la solicitud de Shopee

2 boleto dorado por transacción mínimo de IDR 10,000 a través de la aplicación Shopeepay

Válido para transacciones fuera de línea a través de QRI o transacciones en línea a través de aplicaciones/sitios web comerciales.

3. Crédito de venta flash y PLN RP99

Para los usuarios que desean satisfacer las necesidades digitales diarias de manera más eficiente, Shopeepay también presenta una venta flash RP99 RPS y PLN disponible todos los días en tres sesiones de tiempo: 00.00, 12.00 y 18.00 WIB.

Las promociones especiales de las aplicaciones de Shopeepay se aplican a los productos de pulso, paquetes de datos, tokens PLN y dinero electrónico en la aplicación Shopeepay durante el período del 11 de agosto al 14 de septiembre de 2025, con citas de cada sesión.

¡Otra emoción!

Además de tres programas principales, los usuarios de Shopeepay también pueden disfrutar de otras promociones exclusivas, como:

Diferencia SHOPEEPAY: definitivamente obtenga un equilibrio de hasta RP19,000 específicamente el 18 y 25 de agosto, y el 4, 8, 9 y 10 de septiembre de 2025

Transferencia única con premio: Transferencia al compañero Shopeepay del 25 de agosto al 11 de septiembre de 2025 y tenga la oportunidad de ganar un premio total de hasta Rp9 millones todos los días y una bonificación de monedas de hasta Rp99,000

Este programa fortalece aún más el papel de Shopeepay como una plataforma financiera digital confiable que no solo responde a las necesidades de las transacciones públicas diarias, sino que también respalda el crecimiento del negocio a través de una solución de pago inclusiva, eficiente y rentable.

Para obtener más información, visite la página de promoción en https://shopee.co.id/m/shopeepay-99-festival-serba-murah.

Descargue la aplicación Shopeepay, la billetera versátil, a través de Google Play o App Store, o haga clic en https://shopeepayid.onelink.me/9gr5/rqtenhzyy disfruta de varias ofertas atractivas durante el período de promoción.