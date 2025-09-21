Pago por Labubus ahora en el alma







Todo comenzó como una broma: el experto en marketing ruso Dmitri publicó un anuncio en Telegram que ofrece pagar Rs 1 lakh (aproximadamente) a quien acordó vender su alma y firmar el contrato en sangre. ¡Sí, escuchaste eso bien! Nadie habría imaginado a nadie a presentarse y firmarlo hasta que una mujer de 26 años llamada Karina expresó interés en el anuncio. Dmitri mantuvo su promesa y publicó el recibo de la venta del alma, junto con una foto de la mujer que sostiene el contrato firmado con sangre.

Si bien Dmitri no tenía uso para el «alma» que acababa de comprar, Karina se fue a Telegram para compartir que no le importaba mucho el «alma vendida». En cambio, inmediatamente gastó el dinero en una colección de muñecas Labubu y un boleto para el concierto de un cantante popular ruso Nadezhda Kadisheva.

La Iglesia Ortodoxa Rusa definitivamente estaba asombrada por la decisión tomada por Karina, expresando sus preocupaciones al afirmar que la mujer había elegido el mal. Además, predijeron «declive moral y personal, enfermedad, sufrimiento e incluso la muerte» para ella.

¿Necesitas papel higiénico? Mira un anuncio primero

La medida se ha implementado en China para evitar el desperdicio y el uso excesivo

Los usuarios deben escanear un código QR primero. Pic/Odditycentral

Para abordar el desperdicio, Porcelana ha estado diseñando innovaciones más nuevas cuando se trata de dispensar papel higiénico, desde escáneres faciales conectados a dispensadores de papel higiénico hasta usar dispensadores de IA que solo dispensan tiras de papel cada 10 minutos. Recientemente, los videos en las redes sociales presentan una tecnología que le pide que vea un anuncio cuando escanea el código QR en el dispensador de papel higiénico cada vez que desee una franja nueva.

Si bien el objetivo de reducir el desperdicio es noble y aborda el problema único del uso excesivo de los turistas, ¿qué pasa si los usuarios de baños no tienen un

¿Llame a ellos o se queda sin batería o Internet?

¡Frío significa hielo!

Pic/istock

Además, a sus combinaciones de alimentos únicas pero a las barras de yogurt y kit-kat con ketchup, Gen Z ahora ha comenzado a agregar cubos de hielo a su cerveza. Afirman que hace que la bebida sea «refrescante», pero los cerveceros milenios piensan que deberían apegarse a sus ceros de coca. La tendencia se opone abiertamente por cerveceras que les piden que simplemente pongan el vaso en el congelador en lugar de poner hielo en su cerveza y «arruinándolo».

(No) Bel-Buddhi!

Los «científicos» japoneses han ganado un Premio IG Nobel (premios otorgados a la investigación absurda) por descubrir que pintar vacas con rayas de cebra las protege de las moscas mordeduras

Salir con ellos hasta que los odies

Pic/istock

Los adolescentes ahora han decidido romper con Slow Burn, que es totalmente infalible debido a su técnica no confrontacional. Para los no comunicadores, podría ser la mejor noticia. Como resultado, solo dejan que el comportamiento problemático continúe hasta que los arroje y los asquegue, lo que afirman ser la «forma más limpia de seguir». A medida que los evitadores se regocijan, las personas ansiosamente apegadas en todas partes sufren aún más con la falta de calidad.

Conejitos kafkaescos

Pic/metro.co.uk

Los conejos «mutados» con «pluma negra o estructuras tipo palillo de dientes» que brotan de sus caras se han visto en Fort Collins, Colorado, EE.UU. Los conejos están infectados con una enfermedad llamada palinoma de conejo de algodón. Si bien no se ha encontrado una cura para la enfermedad, se dice que los tumores no son infecciosos. ¿Quién tiene su cola ahora, eh?

¡No hay pretzels para bocadillos!

Pic/Instagram@Scarymommy

Una madre estadounidense quedó sorprendida cuando la vigilaban para alimentar a sus hijos a sus hijos como refrigerio escolar. Los maestros de la escuela le enviaron una nota condescendientemente: «Por favor, asegúrese de enviar solo frutas, verduras, carne, queso o yogur para su refrigerio». La lista de bocadillos prohibidos incluía galletas, Palomitasy pretzels. «¿Por qué estamos vigilando pretzels?» Exclamó.

El baterista es un tipo divertido

Pic/metro.co.uk

Bionic and the Wires, una banda con sede en el Reino Unido formada por John Ross y Andy Kidd en 2023, ha estado creando melodías con varios hongos. Crean melodías conectando plantas y hongos en sensores, que convierten sus señales eléctricas en notas musicales. Estos sensores están conectados a los brazos biónicos de los hongos, lo que hace que derriben los instrumentos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente