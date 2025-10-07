Pagar USD 30 mil o detonado

South Tangerang, Viva – Amenaza proseperar que fue publicado a través del mensaje WhatsApp y el correo electrónico de correo electrónico por la segunda persona misteriosa escuela Internacional en el área de South Tangerang (Tangsel), Banten, el martes 7 de octubre, basado en la solicitud de un rescate por valor de 30,000 USD contra su objetivo.

El motivo para la penetración del dinero se conoce en base a los mensajes enviados a cada gerente escolar internacional que es el objetivo.

«Este mensaje es para todos, hemos instalado bombas en su escuela. La bomba comienza en 45 minutos. Si no acepta pagarnos por USD 30,000 a nuestra dirección de Bitcoin», escribió en un breve mensaje de la amenaza.



Ilustración del equipo de Gegana Foto : Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)

El bombardeo que usa el código telefónico +234 también transmitió la amenaza de volar la bomba si no se cumplían las demandas.

«Si no envía el dinero, inmediatamente volaremos el dispositivo. Nuestra llamada policial explotará el dispositivo en ese lugar», escribió nuevamente.

Las dos escuelas que recibieron la amenaza, a saber, la Escuela Nanyang de Yakarta Nanyang Pagedangan, Tangerang Regency y Mentari International School (MIS), South Tangerang City, Banten.

En respuesta a la amenaza, la Policía de South Tangerang (Tangsel), la policía metropolitana de Yakarta junto con el metro Gegana Polda Jaya, inmediatamente realizó una investigación al desplegar personal para peinar las dos ubicaciones escolares.

«El mensaje se transmitió a WhatsApp y correo electrónico a la gerencia de las dos escuelas», dijo el martes el jefe de policía de South Tangerang, Victor Inkiriwang, en Tangherng.

Según Víctor, el sonido de la amenaza fue enviado por las dos escuelas internacionales con el mismo número. Actualmente todavía está realizando más investigaciones para descubrir este caso.

«(Amenazas) del mismo número. Tomamos pasos de investigación intensivos para descubrir a los perpetradores que envían este mensaje de terror de la bomba. Más tarde transmitiremos los resultados», dijo.

Él dijo que sus filas ahora habían peinado y examinado las condiciones de seguridad de las dos escuelas internacionales. Sin embargo, los resultados no se encontraron explosivos o bombas y similares en las dos escuelas.

«Los resultados no se encontraron explosivos o bombas y similares en la Escuela Intercultural Mentari y la escuela de Yakarta Nanyang. La amenaza se envió a través de WhatsApp y correo electrónico», dijo. (Hormiga)