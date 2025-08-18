Pagando los intereses de la deuda estatal, Sri Mulyani preparó un presupuesto de RP. 599.4 billones en 2026

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, gastará efectivo nación equivalente a RP. 599.44 billones en el año 2026para pagar flor de la deuda país.

Citado del documento del Book II Financial Note junto con el proyecto de presupuesto estatal de 2026, la cantidad de RP. Se sabía que 599.44 billones aumentarían 8.6 por ciento en comparación con la perspectiva de los pagos de intereses de la deuda en 2025.

«En el Rapbn del año presupuesto 2026 Se planea que el pago de los intereses de la deuda sea RP. 599,440.9 mil millones, o un aumento del 8.6 por ciento de las perspectivas de pago de intereses de la deuda en el año fiscal 2025 «, como se cotiza en el documento, lunes 18 de agosto de 2025.

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

En el documento se explica que el interés de la deuda de 2026 todavía está dominado por la deuda interna. En detalle, se observó que el pago de los intereses de la deuda nacional fue de RP 538.70 billones, y el pago de los intereses de la deuda extranjera fue de Rp 60.74 billones.

Este crecimiento del pago de intereses de la deuda es menor que el crecimiento de 2025, que alcanzó el 13 por ciento de la realización de los pagos de intereses de la deuda en 2024.

El interés de la deuda pagado incluye el pago de cupones en SBN e intereses sobre préstamos y otros costos incurridos para administrar el programa de gestión de la deuda. Mientras que la cantidad de pago de intereses se fluctúa, lo cual está influenciado por varios factores tanto internos como externos.

«Inherente, el gasto por intereses de la deuda se ve afectado por el riesgo previsto de la volatilidad del tipo de cambio Rupiah contra las monedas extranjeras y los cambios en las tasas de interés», escribió el documento.

Además, los factores que influyen en los gastos de interés son los sentimientos del mercado en los instrumentos de valores estatales, el volumen de las necesidades de financiamiento del presupuesto y las últimas condiciones económicas. Por lo tanto, el gobierno también se compromete a continuar manteniendo los pagos de intereses de la deuda a un nivel eficiente y controlado, a través de políticas prudentes, medibles y de gestión de la gestión de riesgos.

Al diseñar una estrategia de financiación, la consideración es el saldo entre los costos de la deuda y el nivel de riesgo para no cargar el año fiscal, tanto a corto como a largo plazo.

«Para mantener el gasto de interés bajo control, el gobierno prioriza fuentes eficientes de financiamiento y optimización de la estructura de la cartera de deudas tanto en términos de tenor como del tipo de instrumento, para reducir la volatilidad de los costos de la deuda debido a los cambios en las tasas de interés del mercado», dijo.