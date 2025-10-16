¡Padres enfermos en Sana!

Jacarta – El punto principal de los problemas domésticos. André Taulany y Rien Wartia o Erin finalmente fue revelada. En el expediente de divorcio que se volvió viral en las redes sociales, se descubrió que Andre Taulany (peticionario) había invitado una vez a Erin (demandado) a asistir a la Umrah con su familia, pero fue rotundamente rechazado.

Lea también: Andre Taulany no pudo separarse de su esposa tres veces, ¿cuáles son las condiciones para el divorcio en el Islam?



En el expediente de divorcio se explica que André Taulany había programado e incluso comprado billetes para ir a Tierra Santa. El plan es que Andre Taulany quiera invitar a sus padres, a Erin y a los niños. ¡Vamos, desplázate más!

«Una vez el peticionario había programado comprar boletos para ir en peregrinación Umrah a Tierra Santa con los padres, los hijos y el demandado del peticionario», se lee en la declaración en el expediente de divorcio, citando Instagram @rumpi_gosip, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: Nicole Kidman se divorcia después de 19 años de matrimonio



Andre Taulany pareció ofendido y herido porque Erin inmediatamente rechazó la invitación. Además, la razón es que Erin no quiere cuidar de los padres ancianos de Andre Taulany.

Lea también: André Taulany saluda el nuevo estatus de Bedu tras divorciarse de su esposa: ¡Felicitaciones, estamos en la misma oficina!



Según los informes, Erin le dijo una frase sarcástica a Andre Taulany, quien expresó su disgusto por cuidar a su suegro enfermo.

«Sin embargo, el demandado canceló unilateralmente la salida por varias razones, incluidas palabras cínicas al peticionario: tus padres estarán enfermos allí y será difícil para mí cuidar de tus padres», explicó.

Como se resistía a cuidar de sus suegros, Erin finalmente invitó a sus padres biológicos a realizar la Umrah e ignoró los planes iniciales de Andre Taulany.

De hecho, André Taulany había pagado todos los gastos con su dinero personal. Esto enfureció y entristeció a André Taulany. La actitud de Erin, que fue considerada una falta de respeto hacia sus suegros, fue lo que hizo que Andre Taulany finalmente perdiera su amor.

«Luego se reemplaza la peregrinación Umrah con las familias del demandado. Mientras tanto, todos los costos de la partida quedan del dinero del peticionario. Esto entristece mucho al peticionario y pierde su amor por el demandado», dice el expediente de divorcio.

Para su información, el juicio de divorcio de Andre Taulany y Erin se celebró nuevamente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el martes 14 de octubre de 2025. El orden del día del juicio fue la lectura del informe de mediación que aún no había encontrado una solución porque Erin no estaba presente. Erin argumentó que estaba enferma y no podía asistir al juicio de divorcio.