Padre viral Labor Labor Gudang Garam, dijo Iqbal, dijo el culpable

Yakarta, Viva – Noticias de terminación del empleo o Despido PT masivo Gudang Garam TBK, como en el video viral en las redes sociales X, muestra docenas obrero Legendaria fábrica de cigarrillos de Kediri, Java Oriental.

En el video, visto un número empleado Quien llevaba un uniforme con el logotipo de Gudang Garam, parecía estrellarse mientras lloraba por un signo de separación.

«La economía no está bien, los empleados de Gudang Garam cuentan su viaje mientras están en Pt. Gudang Garam antes de experimentar despidos masivos en 2025. Momento del despido de Pt. Los empleados de Gudang Garam de 14 años han estado viajando con Pt Gudang Garam», escribió el video cargado por cuenta @ @ @ @información Java centralSábado 6 de septiembre de 2025.

Uno de los empleados en el video transmitió el momento de la emoción después de 14 años de trabajar en Gudang Garam hasta que finalmente tuvo que ser despedido.

«No es fácil aceptar esta decisión de despido, porque aquí es donde aprendo, crío y encuentro una segunda familia. Gracias a todos los recuerdos, la cooperación y la amistad que existe. Esperemos que todos nuestros pasos sean facilitados por Dios y, con suerte, la compañía continúa avanzando. Adiós, gracias por ser una parte valiosa de mi vida», dijo uno de Aryawan Who Who Who Showing Who Subiendo este video.

Presidente del Partido Laborista y Presidente de Confederación de Sindicatos Indonesios (KSPI) Dijo Iqbal Respondiendo a la noticia de los despidos en PT Gudang Garam. Afirmó que verificaría la información.

Sin embargo, consideró que si realmente sucedía, la condición mostró el poder adquisitivo débil de las personas que tuvieron un impacto en la disminución de la producción de la industria de los cigarrillos.

«Acabamos de conocer, ha habido un despido de trabajadores en PT Gudang Garam. Verificaremos primero», dijo Iqbal, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Según él, hay varios otros factores que también influyen en la condición.

Se considera que el suministro de tabaco limitado, la falta de innovación de los productos de cigarrillos para ajustar las tendencias del mercado, así como las altas cargas de impuestos especiales, empeora la competitividad de la empresa.

«Además, el impuesto especial de cigarrillo es más costoso», dijo nuevamente.

Iqbal recordó que las olas de despidos en el sector de la industria de cigarrillos tienen el potencial de expandirse.

Estimó que, además de miles de trabajadores directos en PT Gudang Garam, había decenas de miles de otros trabajadores afectados, incluidos trabajadores de tabaco, logística, conductores, pequeños comerciantes, al propietario de la casa alquilada.

«Podría ser que cientos de miles de trabajadores tengan el potencial de perder sus empleos», dijo.

Por lo tanto, instó a los gobiernos centrales y regionales a intervenir inmediatamente a proporcionar una solución real a la dinámica.

Iqbal enfatizó que el manejo de este caso no es solo una dulce promesa como sucedió en el caso de despidos masivos en Sritex, considerando que los trabajadores incluso se dice que aún no obtienen los derechos de las asignaciones navideñas (THR).

A pesar de destacar la importancia de salvar a la industria nacional de cigarrillos para no tomar más víctimas de despidos, Iqbal enfatizó que la campaña de salud aún debe mantenerse.

«Salva a la industria nacional de cigarrillos, salve decenas de miles de trabajadores que están amenazados con despidos, mientras que aún están protegidos por una campaña de salud», puso fin a la declaración.

Hasta ahora, Gudang Garam no ha dado una declaración oficial sobre los despidos.