Padre vende hijos para divorciarse en masa

Jacarta – Jefe del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK), Ivan Yustiavandana, reveló una serie de casos desgarradores derivados del aumento juegos de azar en línea en Indonesia. Dijo que esta práctica ilegal no sólo erosionó las finanzas de las personas, sino que también destruyó a muchas familias, provocando la pérdida de vidas.

Lea también: Con respecto a las transacciones de dinero de juegos de azar en línea en Indonesia, el Ministro Coordinador Yusril dijo que era más grande que la corrupción.



En su presentación en la oficina de PPATK, el martes 4 de noviembre de 2025, Ivan dio un ejemplo del caso de un padre en Tangerang, Banten, que tuvo el corazón de vender a su hijo biológico para pagar deudas por jugar juegos de azar en línea. También está la trágica historia de un hombre en Semarang que estaba decidido a acabar con su vida porque era adicto al juego en línea.

“Ya vimos antes el impacto social de judol y PPATK», dijo Iván en su declaración oficial el martes 4 de noviembre de 2025.

Lea también: Bareskrim descubierto, aquí está la nueva forma en que los sindicatos de juegos de azar en línea ocultan dinero usando criptomonedas e inteligencia artificial



Iván explicó que estos casos son sólo una pequeña parte de los fenómenos sociales que preocupan actualmente. Dijo que muchas familias se dividieron por el juego en línea, incluso los números divorcio aumentando en varias regiones.



Jefe de PPATK, Ivan Yustiavandana Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Lea también: En comparación con el año pasado, PPATK revela que las transacciones de juegos de azar en línea en RI alcanzarán los 155 billones de IDR a lo largo de 2025



Según él, los informes recibidos por PPATK muestran que muchas esposas presentaron demandas de divorcio contra sus maridos porque estaban atrapadas en deudas de juegos de azar en línea.

«Incluso desde el PPATK en varios tribunales religiosos hay muchas quejas de esposas sobre el divorcio de sus maridos. Y eso es un hecho», dijo Iván.

Ivan cree que el impacto social del juego online no se limita sólo a las pérdidas financieras. Según él, esta práctica también amenaza las grandes aspiraciones de la nación, incluidos los esfuerzos por construir Asta Cita y hacer realidad la visión de una Indonesia dorada.

Añadió que el proceso de recuperación económica de las familias de víctimas del juego online lleva mucho tiempo, incluso podría tardar más de una década. En muchos casos, los niños que crecen en familias afectadas también experimentan un trauma profundo.

«Psicológicamente, el niño vio a su padre disculparse por el permiso para suicidarse y todo tipo de cosas, luego se vendió la tienda, el negocio quebró, tal vez en 10 años podrían recuperarse», dijo Iván.

Por esta razón, PPATK insta a todas las partes a trabajar juntas para suprimir la circulación de juegos de azar en línea en Indonesia. Iván enfatizó que la erradicación no sólo se lleva a cabo mediante la aplicación de la ley, sino también mediante enfoques sociales y educativos a la comunidad.