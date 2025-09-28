Padre respondió el tema de Nissa Sabyan Embarazant, Kabar Suti Karno después de que sus piernas fueron amputadas

Yakarta, Viva – El padre que respondió al tema Nissa Sabyan Embarazada o no atraer la atención de los ciudadanos. Esta noticia se filmó rápidamente en las filas más populares del canal del espectáculo. Reacción Ahmad Dhani Después de que Maia Estianty dijo, gracias, no menos destacado.

Leer también: La obstinación de Suti Karno a pesar de que fue amputado: incluso sin piernas, pero se movió con su corazón



Sin mencionar el asunto de Ahmad Dhani, quien se le instó a retirarse del DPR a las últimas noticias. Suti Karno Después de sus pies amputados. Para leer las noticias completas, aquí presentamos una lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la ronda de la semana 28 de septiembre de 2025 edición. ¡Yuk, desplazamiento!

El rompecabezas de Nissa Sabyan es respondido por el padre

Leer también: Piernas amputadas pero aún sienten dolor, Suti Karno: Mis pies no están allí, ¿qué quieres sostener?



La noticia sobre el supuesto embarazo de la cantante religiosa Nissa Sabyan volvió a sobresalir y se convirtió en el foco público. El problema apareció después de circular un video con el cantante de Deen Assalam con un estómago distendido al aparecer en un evento.

Leer también: Expresando la condición actual después de la amputación debido a la diabetes, Suti Karno: no puede cultivar sus piernas



La apariencia de Nissa en la túnica suelta, además de sus movimientos que se ven más cuidadosos en el escenario, cada vez más desencadenaron especulaciones. ¿Es cierto que Nissa Sabyan está embarazada?

Leer más aquí.

Maia Estianty dijo que gracias, la reacción de Ahmad Dhani no fue la esperada



Maia Estianty y Ahmad Dhani.

Los premios de información y entretenimiento 2025 presentaron un momento inesperado cuando Maia Estianty subió al escenario para recibir el premio Best Boded of the Year del año en nombre de su hijo, Al Ghazali, y el hijo -in -Derecho, Alyssa Daguise.

Representando a la pareja de recién casados, Maia no solo expresó su gratitud a los seguidores, sino que también resbaló oraciones que hicieron que la audiencia animara a la audiencia.

Leer más aquí.

Instado a retirarse del DPR, Ahmad Dhani no tiene miedo: ¡los internautas son solo unos pocos cientos!

El músico que también se sentó como miembro del parlamento indonesio, Ahmad Dhani, abrió su voz en respuesta a la insistencia de los ciudadanos que le preguntaron a él y a su esposa, Mulan Jameela, desde la silla parlamentaria.

En lugar de estar molesto, Dhani realmente descartó la presión con fuerza. Consideró que las voces de los internautas en las redes sociales no eran comparables a la legitimidad política que había obtenido en las elecciones.

Leer más aquí.

Las últimas noticias de Suti Karno después de sus piernas fueron amputadas

La actriz senior Suti Karno compartió una historia sobre su estado de salud después de someterse a una amputación de pies debido a la diabetes hace unos años. Aunque ahora tiene que vivir con limitaciones, la estrella de la telenovela Si Doel Schoolgirl todavía está entusiasmada por someterse a tratamiento médico regularmente.

Suti dijo que tenía un horario especial para el control de la salud que nunca se había perdido.

Leer más aquí.