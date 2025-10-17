Padre e hijo desaparecidos durante dos días en Skull Valley fueron encontrados sanos y salvos

BandungVIVA – Dos trepador De Bandung, Deden Yudi (42) y su hija Zaizafan Dhiya (19), fueron finalmente encontrados sanos y salvos el viernes 17 de octubre de 2025, después de dos días. perdido en el área Valle del cráneoMonte Bukittunggul, lembangRegencia de Bandung Occidental, Java Occidental.

Ambos fueron encontrados alrededor de las 14:50 WIB. Equipo SAR La Fuerza Conjunta recibió información de los residentes de que el sobreviviente fue encontrado a salvo en las coordenadas 6°48’58.2″S 107°44’39.12″E y fue trasladado inmediatamente al puesto del Equipo Conjunto SAR.

Lea también: Tras el alto el fuego, 9.500 palestinos en Gaza siguen desaparecidos



La víctima, que se sabía que eran padre e hijo, fue encontrada débil, pero consciente después de sobrevivir en medio del bosque sin comida ni agua.



Equipo SAR encuentra a padre e hijo desaparecidos en el valle de Tengkorak, Bandung

Lea también: La ruta de escalada del monte Gede Pangrango estará cerrada temporalmente a partir del 13 de octubre



El jefe de la Sección de Operaciones y Alerta de la Oficina SAR de Bandung, Moch Adip, dijo que el equipo SAR conjunto cubrió terreno empinado durante más de dos horas hasta que lograron evacuarlos al puesto del campamento base.

A continuación, la familia llevó a los dos supervivientes al centro de salud más cercano para realizar más exámenes médicos.

Lea también: Atrapados en una tormenta de nieve, 580 escaladores del Monte Everest fueron evacuados con éxito



Los elementos SAR involucrados incluyeron la Oficina SAR de Bandung, la Policía Forestal, Subang BPBD, Napalima, BC, Pasundan SAR, Resgap, residentes del lugar y la familia de la víctima.

Anteriormente, se informó que las dos víctimas, Deden Yudhi (42) y Zaizafan Dhiya (19), habían perdido contacto después de despedirse para realizar un seguimiento desde el miércoles 15 de octubre de 2025 en el valle de Tengkorak.

Se sabe que los dos emprendieron actividades de escalada desde el miércoles por la mañana alrededor de las 06.30 WIB con planes de regresar el mismo día.

Sin embargo, hasta el jueves por la noche, los dos no habían regresado a casa, por lo que la familia y la dirección del campamento base del valle de Tengkorak informaron del incidente a los oficiales, y un equipo conjunto SAR llevó a cabo una búsqueda en la ruta de escalada del valle de Tengkorak, área de Bukit Tinggil, distrito de Lembang, Regencia de Bandung Occidental, Java Occidental, el jueves 16 de octubre de 2025.