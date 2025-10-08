Padre del paciente fallecido ataca al médico del gobierno en el hospital







Un gobierno doctor fue gravemente herido después de ser atacado con un machete por un hombre en el Hospital Taluk en Thamarassery en este distrito el miércoles, dijo la policía.

El asaltante, que es el padre de una joven que murió recientemente de meningitis amebica, fue detenido después del incidente de la tarde, dijeron.

El médico, identificado como Vipin, fue golpeado en la cabeza y ha sido llevado a un privado hospital Para el tratamiento, dijo la policía.

