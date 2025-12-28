Padre de TikTok despide a 120 empleados, ¿la ola global de despidos aún no ha terminado?

VIVA – Ola de despidos (Despidos) La masa que afectó a las empresas globales no ha disminuido por completo. Varios gigantes tecnológicos todavía están racionalizando y ajustando sus políticas internamente en medio de presiones empresariales, eficiencia de costos y fortalecimiento de la gobernanza.

Empresa matriz tiktok, ByteDanzaanunció el despido de 120 empleado en el tercer trimestre de 2025. Este paso también plantea la pregunta: ¿son estos despidos parte de una ola continua de despidos masivos?

ByteDance reveló estos pasos firmes a través de un informe interno sobre el manejo de violaciones internas (Comité de Disciplina Corporativa y Ética Profesional) en el tercer trimestre de 2025 que se publicó el jueves 25 de diciembre de 2025. En el boletín, la compañía enfatizó su compromiso de frenar las prácticas poco éticas y las violaciones de las reglas de la empresa.

Citado de Tiempos globales El domingo 28 de diciembre de 2025, ByteDance despidió a 120 empleados por violar las «líneas rojas» de la empresa, especialmente en lo que respecta a violaciones de las normas internas y la confidencialidad. De esta cifra, 28 personas fueron anunciadas públicamente porque se consideró que habían cometido violaciones graves.

Entonces, 14 de los 28 empleados anunciados públicamente están ahora bajo investigación penal por parte de las autoridades judiciales locales. Posteriormente, otros cuatro empleados fueron acusados sanciones trabajo pesado en forma de informes a la alianza industrial o revocación de RSU.

ByteDance también compartió sus datos con alianzas industriales y revocó sus unidades de acciones restringidas (RSU). La empresa enumera explícitamente las infracciones en forma de filtración de información interna confidencial, así como la creación y difusión de información falsa, como se cita en el informe. Noticias de Beijing.

El boletín interno contenía dos ejemplos de infracciones cometidas por empleados. En primer lugar, los ex empleados difundieron rumores falsos sobre despidos y recortes salariales encubiertos en las redes sociales de Xiaohongshu (RedNote), lo que se considera que generó malentendidos generalizados y dañó la reputación de la empresa.

En segundo lugar, otro ex empleado que filtró repetidamente el nivel del puesto y el historial laboral de sus colegas en la plataforma profesional Maimai, mientras fabricaba información inexacta sobre transferencias de empleados. Ambos fueron despedidos como resultado de la actividad en las redes sociales.

Además de estos dos casos, el comité interno de la empresa dijo que varios otros empleados activos y ex empleados también cometieron violaciones relacionadas con las redes sociales con impactos negativos. Los tipos de infracciones incluyen cargar contenido laboral para atraer seguidores y vender servicios pagados de capacitación en entrevistas, difundir información falsa sobre los beneficios de los empleados con fines de tráfico y publicidad, hasta administrar cuentas de redes sociales a través de una red multicanal (MCN) que contiene grabaciones de lugares de trabajo sin permiso y recibe ingresos por publicidad.