Padi Reborn sacude el escenario de Sarinah y lanza Single Ego con el toque de una magnífica orquesta

Jacarta – Banda legendaria padi renacido finalmente lanzaron oficialmente su primer sencillo, Ego, de su último álbum titulado Dua Eight, el viernes 7 de noviembre de 2025. Los fanáticos de la banda ahora pueden escuchar esta monumental canción en varias plataformas de transmisión de música digital.

El lanzamiento de este sencillo es un símbolo del viaje y la madurez de Padi Reborn, quien ha estado activo en la industria musical de Indonesia durante 28 años. El número Dos Ocho no solo marca la edad de su trabajo, sino también ocho años desde que Padi volvió a la actividad con nuevas ganas en 2017. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Padi Reborn marcó el lanzamiento del sencillo Ego con una impresionante actuación en vivo en el escenario musical de Sarinah, Thamrin, en el centro de Yakarta. Cientos de espectadores vieron la primera interpretación de esta canción interpretada por Fadly (voz), Yoyo (batería), Piyu (guitarra), Rindra (bajo) y Ari (guitarra).

Como letrista, Piyu explicó que esta canción plantea la cuestión del lado humano que a menudo queda atrapado en el prestigio y el deseo de sentirse siempre bien. Según él, casi todo el mundo experimenta problemas de ego, tanto en las relaciones entre amantes como en las interacciones diarias entre personas.

«A menudo vemos ego en otras personas, pero no en nosotros mismos. El ego se convierte en un problema cuando ocurre en las relaciones, como en las parejas que inicialmente quieren continuar la relación, pero eventualmente se cansan del conflicto y el desacuerdo. Sin embargo, se dan cuenta de que los sentimientos de amor son más grandes que el ego, y con amor, la relación puede salvarse», dijo Piyu.

Musicalmente, Padi Reborn muestra una exploración más audaz en la canción Ego. Combinan un toque de pop-rock con los colores distintivos que han acompañado a esta banda de Surabaya desde el inicio de su carrera.

El poder del arreglo se siente aún más magnífico gracias a la colaboración con la Budapest Scoring Orchestra, que proporciona un aliento orquestal emotivo y épico. Rindra, el bajista, reveló que la música de esta canción devuelve a Padi Reborn a sus raíces.

«Con una melodía fuerte, el carácter vocal cada vez más maduro de Fadly y armonías distintivas, Ego es una forma de nuestra madurez musical en la era actual. A pesar de experimentar, sentimos que esta es la música que Padi quiere. Después de los dos últimos sencillos (You Angelku y Langit Biru), volvimos al estilo más acústico de Padi. Extrañamos la música de Padi como esta», explicó Rindra.