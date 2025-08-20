‘Paddington the Musical’ revela el elenco excepto el oso, las fotos de primer aspecto

Aférrate a tu mermelada: el elenco principal del West End «Paddington Se ha revelado el musical «.

A medida que comienzan los ensayos, los productores del programa también han compartido fotos de primera vista, aunque un personaje muy clave está ausente. «Alguien bastante importante falta en este anuncio», dice un comunicado de prensa. «Las patas dramáticas … no podemos esperar a que conozcas a Paddington, pero por favor tengan con nosotros un poco más».

Aunque la apariencia y el lanzamiento del oso titular sigue siendo desconocido, «Paddington el musical” will star Timi Akinyosade as Tony, Amy Booth-Steel as Lady Sloane, Tarrin Callender as Grant, Delilah Bennett-Cardy as Judy Brown, Adrian Der Gregorian as Mr. Brown, Tom Edden as Mr. Curry, Brenda Edwards as Tanya, Amy Ellen Richardson as Mrs. Brown, Victoria Hamilton-Barritt as Millicent Clyde, Teddy Kempner as Mr. Gruber y Bonnie Langford como la Sra. Bird.

Jay Brooks

«Paddington the Musical» está adaptado de los queridos libros de Michael Bond y posteriores películas de estudio. La música y las letras son de Tom Fletcher con un libro de Jessica Swale y la dirección de Luke Sheppard. El espectáculo es producido por Sonia Friedman Productions, Studiocanal y Eliza Lumley Productions en nombre de Universal Music UK La producción abre en el Savoy Theatre de Londres el 30 de noviembre, con avances previos que comienzan el 1 de noviembre, y actualmente se reserva hasta el 25 de mayo de 2026.

Additional members of the show’s creative team have also been announced, including Matt Brind (musical supervisor, orchestrations and arrangements), Ellen Kane (choreographer), Tom Pye (scenic designer), Gabriella Slade (costume designer), Neil Austin (lighting designer), Gareth Owen (sound designer), Ash J Woodward (video designer and animation), Campbell Young Associates (hair, WIG and Makeup Designer), Majid Adin (ilustración y animación adicional), Laura Bangay (Directora Musical), Natalie Gallacher CDG para Pippa Ailion y Natalie Gallacher Casting (Director de Casting), Nick Hockaday (Director de Casting de Youngsons), Javier Marzan (Consultor de Comedia Física) y ToGago y D-Lime (consultores musicales adicionales).

El lanzamiento de Paddington, así como el diseñador de osos y el equipo creativo de Bear del programa se anunciarán en breve.

«Habiendo tenido el inmenso privilegio de trabajar con Tom, Jessica y Luke para crear y desarrollar este musical nuevo durante varios años, es increíblemente emocionante comenzar los ensayos con esta extraordinaria compañía», dijeron los productores Friedman y Lumley en un comunicado. «No podemos esperar hasta la primera vista previa, cuando revelemos quién jugará Paddington y el brillante equipo creativo que es responsable de dar vida a este oso tan especial en el escenario».

Agregó Anna Marsh, CEO de StudioCanal, directora de contenido de Canal+ y directora CEO de Canal+: «Estamos muy orgullosos de anunciar nuestra compañía brillante y talentosa hoy mientras esperamos con ansias el muy esperado debut escénico en el West End de Londres. Como con nuestras películas y series, hemos puesto tal genuine Care en ‘Paddington the Musical, para garantizar que Audiences se eleve de que Audiences se deleite realmente a Padure. privilegio para todos en Studiocanal para ser parte del legado de Paddington «.