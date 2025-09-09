‘Paddington the Musical’ expande el elenco de London West End Bow

La mermelada se está extendiendo por el West End de Londres. Los productores han presentado la compañía ampliada para «Paddington el musical«, La adaptación de estreno mundial que se dirige al Teatro Savoy de Londres este otoño.

Sonia Friedman Productions, Estudio y Eliza Lumley Productions en nombre de Universal Music UK reveló que los miembros adicionales del elenco se unieron al conjunto anunciado previamente para el musical basado en el querido oso de Michael Bond.

Un elemento de casting clave permanece en secreto: la identidad del propio Paddington, junto con el diseñador de osos y el equipo creativo de Bear, se revelará en la primera actuación de vista previa.

La producción reúne a varios veteranos notables del West End, incluida Bonnie Langford como la Sra. Bird, Brenda Edwards como Tanya y Victoria Hamilton-Barritt como villana Millicent Clyde. Tom Edden asume el papel del vecino de los Browns Mr. Curry, mientras que Teddy Kempner interpreta al amable Sr. Gruber.

La familia Brown será interpretada por Amy Ellen Richardson y Adrian der Gregorian como Sr. y Sra. Brown, con Delilah Bennett-Cardy como su hija Judy. Cuatro actores jóvenes, Joseph Bramley, Leo Collon, Stevie Hare y Jasper Rowse, compartirán el papel de su hijo Jonathan Brown.

Rounding out the company are Esme Bacalla-Hayes, Tiago Dhondt Bamberger, David Birch, Aimée Fisher, Jacqueline Hughes, Kellianna Jay, Sam Lathwood, Natasha Leaver, Katie Lee, Sunny Lee, Vicki Lee Taylor, Jáiden Lodge, Andilé Mabhena, Rose Mary O’Reilly, Ben Redfern, Hugo Rolland and Simon Shorten.

El musical presenta música y letra de Tom Fletcher, libro de Jessica Swale y Direction de Luke Sheppard. El equipo creativo incluye al supervisor musical Matt Brind, la coreógrafa Ellen Kane y el diseñador escénico Tom Pye.

«Paddington the Musical» comienza las vistas previas del 1 de noviembre, con la reserva que se extiende actualmente hasta el 25 de mayo de 2026. La producción promete «canciones para parar, coreografía deslumbrante, travesuras y caos a cada paso, y por supuesto, sándwiches de chupes».

El musical se basa en los libros originales de Bond y se inspira en la historia de la película Studiocanal 2014. El primer libro «Paddington» de Bond se publicó en 1958, lanzando una franquicia que ha vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo y generó múltiples adaptaciones de televisión y tres largometrajes, incluido el «Paddington in Perú» de este año.