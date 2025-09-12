Pactos de gotación de coco con religión de deportes para la producción de contenido

Estrella de tenis Gotera de coco es el último atleta de nombre de negrita para unir con Religión de deportes en una asociación para producción y contenido de marca.

La compañía de medios de la familia Gautff, IROC, trabajará con Religion of Sports para desarrollar y producir una variedad de proyectos, que incluyen contenido digital de forma corta, campañas de marca, series sin guión y narración de cuentos a largo plazo. IROC trabajará en estrecha colaboración con los ejecutivos creativos de ROS Victor Buhler, Chelsea Marotta y Jonathan Schaerf para desarrollar y apoyar IROC mientras persigue oportunidades de negocios de medios. La atención se centra en programas de televisión, películas y contenido digital que cuentan las historias personales de los atletas, las apuestas emocionales de la competencia y el esfuerzo por la excelencia atlética.

«La narración de historias siempre ha sido mi forma de conectar, compartiendo quién soy más allá de las victorias y las pérdidas», dijo Goorf. «Con IROC, mi familia y yo nos propusimos amplificar las voces subrepresentadas y fusionar mi pasión por la narración de narraciones con asociaciones de marca. Te asociando con Ros, quien ha dado vida a tantas historias de atletas, nos permite soñar más grande y hacer que esas historias resuenen».

Religion of Sports has built up a stylish roster of sports-centric series, including “Tom vs Time” (Facebook Watch), “Greatness Code” (Apple TV+), “Built in Birmingham: Brady & the Blues” (Prime Video), “Simone Biles Rising” (Netflix), “Man in the Arena: Tom Brady” (ESPN+), “In the Arena: Serena Williams” (ESPN+), “Rodgers: Enigma «(Netflix),» Kobe Bryant’s Muse «(Showtime)» y «Gracias, Goodnight: The Bon Jovi Story» (Hulu).

«En Religion of Sports, creemos que las historias más poderosas provienen de aquellos que viven en la intersección de la grandeza, el propósito y la humanidad, y la base de coco se encarna que sean completamente», dijo. Ameth SankaranCEO de Religion of Sports. «Asociarse con IROC nos brinda la oportunidad de construir algo verdaderamente generacional, arraigado en la visión y la voz de Coco, y reflejar una nueva era de narración de narración impulsada por los atletas. Estamos emocionados de asociarnos con ella para dar vida a estas historias».

Sankaran elabora sobre la asociación con Goorf y el enfoque comercial para la religión de los deportes en el último episodio de Variedad podcast «Estrictamente negocios. «

Escuche el podcast completo:

«Coco, que es extremadamente joven y muy exitoso, tiene grandes ambiciones. Su familia ha tenido grandes ambiciones. Han tenido empresas de Coco Gautf durante los últimos cinco años, y han estado pensando en diferentes formas de expandir, comercialmente, pero también de manera muy creativa», dijo Sankaran a «estrictamente negocios». «Y acabamos de comenzar una conversación. Gotham y yo también nos reunimos con ellos en el Super Bowl el año pasado. La conversación fue realmente sobre, ¿qué le parece importante Coco? Y y ella habló mucho sobre su propia resistencia, su propia determinación, su propio trabajo duro, su propia aspiración».

Sankaran dice: «Lo que es realmente distinto de nuestro negocio es que no somos una compañía de producción de un atleta. No nos estamos centrando en una cosa».

El primer proyecto de IROC para fluir a través de la religión de la asociación deportiva será una campaña comercial para el jugo desnudo del fabricante de bebidas. ROS planea producir una gama de series originales que «reflejan los valores y voces de los atletas y creadores de cambios de la Generación Z», dijo la compañía al anunciar el acuerdo.

GOUND surgió como una estrella para ver en el tenis a la edad de 15 años. Ganó su primer título de Grand Slam en el 2023 US Open. A principios de este año, Gounds lanzó una empresa comercial, Coco Gound Enterprises, en asociación con WME. IROC es una subsidiaria de Coco Gound Enterprises.

«Strictly Business» es Variedad’S Podcast semanal con conversaciones con líderes de la industria sobre el negocio de los medios y el entretenimiento. (Haga clic aquí para suscribirse a nuestro boletín gratuito.) Los nuevos episodios debutan todas las semanas y se pueden descargar en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Play, SoundCloud y más.