Paco Leon, David TrueBa presenta las próximas fotos en San Sebastian

Productor de potencia española Atresmedia Cine pateado de celebraciones por sus 25th aniversario en el Festival de cine de San Sebastián donde presentó su próxima pizarra.

El director general de Atresmedia Cine, Jaime Ortiz de Artiñano, dirigió la presentación y una ronda de tostadas en la que se unió algunos de los actores y cineastas que han trabajado en las múltiples películas de Atresmedia Cine. También dio la noticia de que Atresmedia Cine participaría en Box Office King Santiago SeguraLas próximas películas en los próximos cuatro años, renovando la colaboración que han tenido en películas como la franquicia «Padre no Hay Más que Uno». Bowfinger International Pictures de Segura está detrás de algunos de los éxitos de taquilla más grandes de España.

Desde su fundación en noviembre de 2000, Atresmedia Cine se ha propuesto apoyar y vigorizar el cine español al combinar su poder de adquisición de derechos de transmisión con estrategias de marketing y comunicaciones robustas. Desde entonces, ha estado involucrado en más de 180 largometrajes, convirtiéndose en uno de los productores más activos y relevantes de España.

Destacados clave:

Más de $ 591 M (€ 500 millones) invirtieron hasta 2024, generando más de 30,000 empleos directos e indirectos y ayudando a consolidar la industria cinematográfica de España.

Un compromiso con la diversidad cultural: películas filmadas en todas las comunidades autónomas españoles y en todos los idiomas regionales oficiales (vasco, gallego, catalán, valenciano).

Fuerte apoyo para el cine teatral: todas las producciones apuntan a la pantalla grande, que cubren géneros que se involucran, entretienen y se conectan con el público.

Taquilla y éxito crítico:

Atresmedia Cine ha producido numerosos éxitos de la oficina de caja española, muchos superiores a $ 11.8 m (10 millones de euros) en ganancias.

Fotos notables como «Padre no Hay Más que Uno», «Undercover» y «Buffalo Kids» han dominado lanzamientos recientes, con el «Torrente 3» de Segura, excepcionalmente bien.

Reconocimiento institucional: hasta 50 premios Goya y otros principales premios de cine español, y presencia frecuente en festivales nacionales e internacionales.

Rendimiento reciente:

En 2024, es su mejor en ocho años, las ganancias de taquilla de Atresmedia Cine superaron los $ 47.4 millones (40 millones de euros), obteniendo una cuota de mercado de cine español más del 50%.

En la primera mitad de 2025, sus películas han capturado más del 40% de la participación del mercado de películas locales.

Variedad habló con Ortiz de Artiñano de Atresmedia Cine en el período previo a la presentación de la pizarra de la compañía en el Hotel Maria Cristina:

¿Cómo ha evolucionado la visión estratégica de Atresmedia Cine desde sus primeros días, y cuál será su enfoque clave en los próximos años?

La pandemia y el aumento de las plataformas de transmisión han marcado un punto de inflexión en la industria del cine. Antes de ese cambio, Atresmedia Cine se centró principalmente en las producciones comerciales y convencionales, en gran parte impulsadas por películas de alto concepto, en el sentido de Hollywood. Títulos como «La Tribu», «Ahora O Nunca», «TOC TOC» o «Villaviciosa de Al Lado» generaba regularmente más de un millón de espectadores

Desde la pandemia, el atractivo de las películas de alto concepto en los cines ha disminuido, aunque continúan funcionando bien en las plataformas de transmisión. Por el contrario, el cine más orientado a los adultos y el autor, que Atresmedia ya estaba apoyando con títulos como «Marshland» («La Isla Mina») y «The Realm» («El Reino»), no solo se ha mantenido estable sino que incluso se ha visto resultados mejorados. Este cambio se hizo claro en 2021 con películas como «Maixabel» y «The Good Boss» («El Buen Patron») Tomando la taquilla, seguido de «The Beasts», («como Bestas») «Una casa en llamas» («Casa en Flames») y «encubierto» («el infiltrado»).

El modelo tradicionalmente comercial ahora perdura principalmente gracias a figuras como Santiago Segura. Más allá de eso, las películas familiares y las comedias para adultos han visto que los números de su audiencia caen a la mitad.

En respuesta, Atresmedia Cine se está duplicando en la diversificación, trabajando estrechamente con directores de primer nivel, guionistas y productores para crear una lista variada y de alta calidad. El objetivo es ofrecer algo que se destaque, y saca a la gente del sofá y de regreso a los cines.

Mirando hacia el futuro, estamos desarrollando proyectos con talentos como Segura, David TrueBaArantxa Echevarría, Mar Olid, Estel Díaz, Beatriz de Silva, Aritz Moreno, Marcel Barrena y Dani Castro – Una mezcla diversa, todo con una cosa en común: calidad.

¿Qué papel juega Atresmedia Cine en la internacionalización del cine español? ¿Qué estrategias tiene en su lugar para posicionar sus películas en festivales, en plataformas globales o en cines fuera de España? ¿El reciente acuerdo con Disney+ representa un paso en esa dirección?

El acuerdo con Disney+ actualmente se aplica solo a la producción de televisión. En términos de cine, nos encanta trabajar con Disney, pero lo hacemos en un proyecto por proyecto, siempre teniendo en cuenta el lanzamiento teatral. Tenemos dos películas que se estrenaremos con ellas en 2026.

En cuanto a la internacionalización, sigue siendo un gran desafío para el cine español. Estamos en un momento delicado: las películas españolas son cada vez más difícil viajar. Mirando hacia el futuro, nuestra estrategia es desarrollar producciones más ambiciosas que puedan llegar al público internacional y las fronteras cruzadas. «Karateka» es uno de esos proyectos, pero hay otros.

Dicho esto, el sistema necesita respaldar esta ambición. Hacer películas españolas con presupuestos significativos se está volviendo más difícil, y eso debe cambiar si queremos competir realmente a nivel global.

¿Qué importancia son las coproducciones y asociaciones internacionales con plataformas como Netflix, Prime Video o Disney+ en el modelo actual de Atresmedia Cine?

Las coproducciones internacionales son una herramienta valiosa, tanto para asegurar el financiamiento como para ayudar a nuestras películas a llegar al público global. Algunos de nuestros próximos lanzamientos reflejan esta estrategia: «Siempre es Invierno» de David TrueBa fue filmada en Liege y «Karateka» fue filmado en Japón con postproducción en Bélgica.

Sin embargo, los cambios regulatorios recientes han hecho que las ambiciosas coproducciones internacionales sean más difíciles. La nueva ley general de comunicación audiovisual solo cuenta las producciones en español o en los idiomas cofices de España hacia la cuota de inversión. Eso hace que sea más difícil coproducir con países como Francia o Italia si no hay reciprocidad. Un productor francés no será incentivado para asociarse en una película en español si no podemos hacer lo mismo con una en francés.

En cuanto a las plataformas, juegan un papel clave tanto en el financiamiento como en el alcance internacional. Hemos estado trabajando con Netflix durante años, y gracias a esa asociación, algunas de nuestras películas: «Las líneas torcidas de Dios», «políticamente incorrectas», «Mikaela», se han visto en todo el mundo. También hemos colaborado con otras plataformas. Está claro que son una parte fundamental del rompecabezas financiero y una forma efectiva de conectar el cine con millones de espectadores.

Dados los cambiantes hábitos de consumo audiovisual, ¿cómo garantiza Atresmedia Cine? ¿Qué papel juegan los cines en comparación con las plataformas digitales?

En Atresmedia Cine, estamos involucrados desde las primeras etapas de desarrollo. Trabajamos estrechamente en cada proyecto hasta que sea lo suficientemente fuerte como para llevar al mercado. Una vez que tenemos un guión sólido y un equipo, comenzamos a reunir financiamiento: traer socios de televisión de pago, jugadores internacionales, distribuidores nacionales, derechos de televisión gratuitos, herramientas de financiación pública, patrocinios, etc.

Una vez que se exploran todas las vías financieras, calculamos el costo menos las inversiones garantizadas. Eso determina el riesgo financiero: lo que los productores llaman la «brecha». Esa brecha es lo que nuestro objetivo es recuperar a través de los ingresos de taquilla y cualquier derecho no vendido.

El desafío hoy es que, con el estado actual de la taquilla y el mercado internacional, asumir el riesgo basado en el rendimiento es cada vez más difícil. Por eso es más difícil para los presupuestos ambiciosos de Greenlight.

Tomamos un enfoque de proyecto por proyecto, evaluando cuidadosamente el riesgo y maximizando todas las posibles fuentes de financiación. Desafortunadamente, a veces los proyectos que nos apasionan no se vuelven verdes porque son financieramente inviables, pero gracias a nuestro equipo y historial, eso rara vez sucede.

¿Está Atresmedia Cine explorando nuevos formatos como el cine interactivo, la realidad aumentada o el contenido de transmedia? ¿Qué papel juega la innovación en su estrategia futura?

En mi experiencia, la industria del cine ha visto muchas revoluciones tecnológicas llamadas que finalmente no se quedaron. Además de los principales hitos como Cinemascope o Color, los formatos una vez que se cree que son cambiadores de juego, como 3D, han terminado siendo experiencias de nicho.

La mayoría de las audiencias aún prefieren ver películas tradicionalmente: en una habitación oscura, en una pantalla grande, con un sonido inmersivo, aunque ahora con una mejor proyección, asientos más cómodos y sistemas de audio mejorados. Por supuesto, nos mantenemos informados sobre la innovación, pero no perdemos de vista lo que realmente importa: contar grandes historias destinadas a ser vistas en los cines. Donde nos centramos en la innovación es en los procesos de producción, cualquier cosa que nos ayude a hacer más con menos, de manera más eficiente y creativa.

2026 pizarra:

«Siempre es invierno» David TrueBa.

Sigue a Miguel, un arquitecto paisajista, que después de una ruptura en Bélgica, comienza a reconstruir su vida junto a Olga, una voluntaria local. Abre el 7 de noviembre.

«Cralado,«Martín Cuervo.

Una comedia sobre Miguel, que dirige un negocio falso de Alibi, hasta que se enamora de un juez que odia a los mentirosos. Se produce el caos. En los cines el 28 de noviembre.

«Tremenda abuela» Ana Vázquez.

Una comedia para sentirse bien sobre Toñi, una abuela salvaje y de espíritu libre que se estrella un retiro corporativo para unirse con su nieta. En los cines el 1 de enero de 2026.

«Todos los colores» Beatriz de Silva.

El drama de la mayoría de edad sigue a Belén, una joven de 17 años en silla de ruedas, mientras navega por la amistad, el primer amor y el autodescubrimiento durante un último año transformador de la escuela secundaria. Próximamente 2026.

«La familia Benetón +2» Joaquín Mazón.

Sigue a Toni Benetón mientras dos bebés nuevos cambian su ya caótico hogar multicultural al revés. Duplique el problema, duplique la diversión. En los cines el 17 de abril de 2026.

«Todos los días un inteligente,«Arantxa Echevarría.

Sátira afilada sobre fama, ambición y supervivencia. Se recluta una estrella de la realidad lavada para un atraco de arte con dos socios inadaptados. En los cines el 22 de mayo de 2026.

«Tres más» Mar era.

Comedia aguda sobre la pareja feliz sin hijos Julia y Ernesto, cuyo mundo se pone al revés cuando tres niños misteriosos se muestran llamándolos «mamá» y «papá». Próximamente 2026.

«Viaje al país de los blancos», Dani Sancho.

La verdadera historia de Oussman Umar, un joven ghanés que sobrevive a un viaje desgarrador a Europa y encuentra esperanza en Barcelona. Próximamente 2026.

«Karateka» Aritz Moreno.

La historia de la vida real de la luchadora de Karate Sandra Sánchez, quien desafió la edad, las probabilidades y las expectativas de convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos, y una medallista de oro olímpico a los 39 años. En los cines el 30 de octubre de 2026.

Próximos sesiones:

«El maestro» Daniel Castro.

Inspirado en eventos reales, sigue a Carlos, un profesor que se enamora en línea con Claudia, un modelo mucho más joven en Colombia. Entre la soledad y la duda, arriesga todo por un amor incierto.

«El rojo» Marcel a través.

La verdadera historia del equipo de cricket de España se esfuerza por calificar para los Juegos Olímpicos, uniendo a diversas comunidades a través de un deporte en gran parte desconocido en España. Estrellas Paco León.